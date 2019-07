De teleurstelling bij PSV is groot na de uitschakeling in de tweede voorronde van de Champions League door FC Basel. Denzel Dumfries en aanvoerder Pablo Rosario hopen dat de Eindhovenaren zich na het debacle van dinsdagavond snel op kunnen richten.

"Het is nu verschrikkelijk balen, maar we moeten onze rug rechten en dat gaan we ook gewoon doen", zei Dumfries dinsdagavond in gesprek met FOX Sports. "De Europa League is nu het hoogst haalbare en daar gaan we dus ook voor, terwijl zaterdag FC Twente al voor de deur staat. Ik heb er zin in."

PSV verloor dinsdagavond met 2-1 bij FC Basel en dat was ondanks de 3-2-overwinning uit de heenwedstrijd van vorige week niet genoeg voor een plek in de derde voorronde. Uitgerekend tweevoudig Oranje-international Ricky van Wolfswinkel tekende twintig minuten voor tijd voor de winnende treffer van de Zwitsers.

Hoewel er de laatste tijd veel kritiek is op de verdediging van PSV, vindt Dumfries niet dat de defensie volledig tekort is geschoten in het Sankt Jakob-Park. "We gaven de goals te makkelijk weg, maar deden er natuurlijk wel alles aan om doelpunten te voorkomen", benadrukte de rechtsback, die ook zijn aanvallers niet wilde afvallen.

"Of we vaker hadden moeten scoren? Ik ga hier nu niet met mijn vinger wijzen. Als team hebben we onszelf tekort gedaan, zowel aanvallend als verdedigend. Het ging mis op de kleine momenten en dat is heel erg balen. We hadden de wedstrijd zelf over de streep moeten trekken."

'Heel pijnlijk hoe we van Basel verloren'

Dumfries doelt dan vooral op de fase in de eerste helft na de gelijkmaker van Bruma in de 23e minuut. PSV kreeg immers na een moeilijke beginfase - waarin Basel al na acht minuten doel trof - aardig wat goede mogelijkheden.

"Na de eerste twintig minuten kwamen we goed in de wedstrijd en hadden we het onder controle", zag Rosario, die bij afwezigheid van eerste captain Ibrahim Afellay de aanvoerdersband draagt. "We creëerden kansen en hadden zelf de 2-1 moeten maken, maar vervolgens gaven we het doelpunt zelf te makkelijk weg."

PSV heeft weinig tijd om de wonden te likken, want zaterdag begint de ploeg van trainer Mark van Bommel aan het nieuwe Eredivisie-seizoen. De Eindhovenaren gaan dan bij het gepromoveerde FC Twente op bezoek in de Grolsch Veste (aftrap 20.45 uur).

"Het is van belang dat we goed aan de competitie beginnen", benadrukte de 22-jarige Rosario. "De manier waarop we van Basel verloren, is heel pijnlijk. Maar we zijn professioneel en moeten zo snel mogelijk naar de wedstrijd tegen Twente toewerken."