Adri van Tiggelen is er niet helemaal zeker van dat PSV dinsdagavond ten koste van FC Basel de derde voorronde van de Champions League bereikt. Volgens de oud-verdediger van de Eindhovenaren schuilt het gevaar in onvolwassenheid.

Na de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal van zaterdag tegen Ajax (2-0-verlies) liet een gefrustreerde PSV-coach Mark van Bommel weten dat zijn spelers snel "kerels" moeten worden.

"Gezien het spel begrijp ik dat hij dat zei, maar je kunt niet in een paar weken van een baby een grote vent maken", zegt de 62-jarige Van Tiggelen dinsdag tegen NUsport.

"En Van Bommel is er zelf ook verantwoordelijk voor. Híj heeft de spelers binnengehaald. De een is nu eenmaal sneller een man dan de ander. Er zijn ook jongens die nooit mannen worden en altijd 'kinderen' blijven."

Volgens de 56-voudig international van Oranje wordt het lastig voor PSV - dat het heenduel met 3-2 won - als in Basel te frivool gespeeld wordt. "Je moet in dit soort wedstrijden nu eenmaal volwassen zijn", aldus 'De Spijker'.

"Clubs in het buitenland kopen spelers vaak meer op fysieke kracht en lengte. In Nederland hebben we vaak veel kleine mannetjes. In het buitenland is dat minder. Ze hebben daar een andere kijk op voetbal dan wij."

'Wedstrijd in Basel kan je maken of breken'

Van Tiggelen, die namens PSV elf wedstrijden in de Europa Cup I en Champions League speelde, vindt het ook geen voordeel voor de ploeg van Van Bommel dat er zo vroeg in het seizoen al Europees gespeeld moet worden.

"Er wordt veel gesproken over de goede en snelle aanval van PSV, maar het is eigenlijk nog te vroeg in het seizoen om dat al goed te kunnen beoordelen. Je kunt het niet na één of twee wedstrijden al goed of slecht vinden", zegt hij.

"Het is nog een beetje de vraag hoe ver PSV precies is. In deze fase van het seizoen kun je in een wedstrijd als tegen Basel stappen maken, maar ook zomaar in een neerwaartse spiraal terechtkomen."

FC Basel-PSV in de tweede voorronde van de Champions League begint dinsdag om 20.00 uur. De Portugees Fabio Verissimo is de scheidsrechter in het St. Jakob-Park.