Donyell Malen is erg te spreken over de nieuwe voorhoede van PSV. Met vier bijna identieke aanvallers waren de Eindhovenaren dinsdag thuis met 3-2 te sterk voor FC Basel in de tweede voorronde in de Champions League.

Malen voelde in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen direct een klik met Bruma, die bij zijn debuut scoorde en zeker in de eerste helft uitblonk met enkele knappe dribbels. "Hij heeft heel veel kwaliteit", zegt de spits van PSV, die in blessuretijd de winnende treffer maakte.

"Voorin spelen we nu met veel positiewisselingen. Iedereen kan overal lopen en het zijn gewoon vier goede voetballers", doelt Malen op Bruma, Hirving Lozano, zichzelf en de als aanvallende middenvelder spelende Steven Bergwijn.

Na het vertrek van spits Luuk de Jong (1.88 meter) en het aanstaande afscheid van Gastón Pereiro (eveneens 1.88) stond PSV in de eerste wedstrijd van het seizoen met vier dezelfde types in de voorhoede. Malen (1.79), Bergwijn (1.78), Lozano (1.75) en Bruma (1.73) zijn allemaal snel en technisch vaardig, maar missen lengte en kopkracht.

Het jonge kwartet - Bruma is met 24 jaar de oudste, Malen met 20 jaar de jongste - was tegen Basel na een kwartier betrokken bij de 1-0. Lozano draaide handig weg bij een tegenstander, Bergwijn stuurde Malen weg en Bruma was er razendsnel bij om de rebound binnen te tikken nadat Malens inzet werd gekeerd door de doelman van Basel.

"Je ziet dat de combinaties af en toe kloppen", vindt Malen. "Maar het kan nog wel beter."

'Iedereen voorin kan een man passeren'

Dat het beter kan, is niet heel vreemd, want het viertal speelde dinsdag pas voor de tweede keer samen. Vorige week bij het oefenduel met VfL Wolfsburg (0-2-nederlaag) kreeg het PSV-publiek voor het eerst de vier rappe aanvallers samen aan het werk te zien in een deel van de tweede helft.

Hoewel ze toen niet scoorden, bezorgden ze de Wolfsburg-defensie veel werk. In het vriendschappelijke duel kregen de Duitsers vier gele kaarten en zelfs een rode na overtredingen op de snelle PSV'ers. Dinsdag kregen beide backs van Basel ook geel omdat ze Lozano en Bergwijn alleen met een overtreding konden stoppen.

"We hebben nu veel snelheid voorin en ook veel creativiteit. Iedereen kan een man passeren en kan gevaarlijk worden", stelde PSV-verdediger Nick Viergever tevreden vast na de wedstrijd tegen Wolfsburg.

Transferperiode zorgt voor onzekerheid

Toch wist het kwartet aanvallers niet heel veel kansen te creëren. In de thuiswedstrijd tegen Basel kwam PSV tot het relatief lage aantal van negen doelpogingen. De laatste twee treffers vielen bovendien toen Lozano en Bruma al gewisseld waren voor de fysieke sterkere Sam Lammers en Cody Gakpo.

Malen vindt niet dat de vier snelle aanvallers elkaar soms ook in weg kunnen lopen. "Dat gevoel heb ik helemaal niet", reageert hij enigszins fel. "Iedereen zorgt ervoor dat de posities bezet zijn en probeert vrij te komen, zo helpen we elkaar."

Wel is het nog maar de vraag of de PSV-aanval na het sluiten van de transfermarkt op 2 september nog compleet is. Bergwijn en Lozano worden deze zomer regelmatig in verband gebracht met een vertrek, al blijft het voorlopig bij geruchten.

PSV speelt zaterdag om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (aftrap om 18.00 uur in Amsterdam). Wellicht spaart trainer Mark van Bommel enkele van zijn spelers voor de return in en tegen Basel (dinsdag om 20.00 uur).