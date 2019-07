Een dag voor de wedstrijd tussen FC Basel en PSV in de tweede voorronde van de Champions League schatte Ricky van Wolfswinkel de kansen van zijn Zwitserse club op fiftyfifty. Na de 3-2 van dinsdagavond dacht de aanvaller er nog hetzelfde over.

"Natuurlijk ben je niet blij als je kort voor tijd twee tegentreffers krijgt. Dat was pijnlijk. Maar we hebben twee doelpunten gemaakt en dat is altijd goed in een Europese uitwedstrijd", zei Van Wolfswinkel na de spectaculaire slotfase in het Philips Stadion.

FC Basel kwam tien minuten voor tijd bij zijn eerste kans na rust op een 1-2-voorsprong, toen Omar Alderete raak kopte uit een hoekschop. Dankzij treffers van Sam Lammers in de 89e minuut en Donyell Malen in de derde minuut van de blessuretijd trok PSV toch aan het langste eind.

"Een 1-2-zege was onverdiend geweest, zeker", zei de voormalige aanvaller van onder meer Vitesse en FC Utrecht. "Aan de andere kant heb ik niet het idee dat wij veel kansen weggaven."

Door de twee uitdoelpunten heeft Basel volgende week bij de return in het eigen St. Jakobs-Park aan een 1-0-zege genoeg. "Het gaat over twee wedstrijden en er is nog niets aan de hand", stelde de dertigjarige aanvaller.

'PSV kon ons vanuit de opbouw niet in problemen brengen'

Opvallend was dat Van Wolfswinkel, die aan zijn derde seizoen bij Basel begonnen is, tegen PSV als rechtsbuiten stond opgesteld. "Ik ben natuurlijk gewoon een spits. Meestal speel ik daar ook bij deze club en soms op nummer tien. Als het moet van de trainer wil ik best een keer langs de rechterkant draven, hoor."

De tactiek van Basel in Eindhoven was er vooral op gericht om het de snelle aanvallers van PSV lastig te maken. Ondanks de drie tegentreffers slaagde zijn ploeg daar vrij aardig in, vond Van Wolfswinkel.

"PSV kon ons vanuit de eigen opbouw niet in de problemen brengen. Ze zijn vooral gevaarlijk in de omschakeling, maar daar hadden wij een goed blok tegenover staan", keek hij terug.

"Op het einde pushen zij natuurlijk omdat ze achterstaan en dan maken ze nog twee goals. Maar ik heb nog steeds het idee dat we PSV kunnen verslaan."

De return tussen Basel en PSV begint dinsdag om 20.00 uur. De Eindhovenaren spelen zaterdag (aftrap 18.00 uur) eerst nog om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA.