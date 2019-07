Donyell Malen zorgde er dinsdag voor dat PSV met een nipte overwinning begon aan de voorronde van de Champions League. De spits maakte diep in blessuretijd op fraaie wijze de 3-2 tegen FC Basel en dat zorgde voor grote blijdschap bij hemzelf en zijn ploeggenoten.

Twee minuten voor tijd keken de Eindhovenaren in eigen huis nog tegen een achterstand aan in de tweede kwalificatieronde van de Champions League. Sam Lammers (in de 89e minuut) en Malen (in de derde minuut van de blessuretijd) lieten de wedstrijd alsnog kantelen.

"Ik stond op de juiste plek, dit was gewoon intuïtie", zei de matchwinner, die een voorzet van Érick Gutiérrez achter het standbeen langs binnentikte, tegen Veronica. "Het is wel verdiend dat we uiteindelijk gewonnen hebben."

PSV kwam via Bruma al vroeg in de wedstrijd op voorsprong, maar nog voor rust maakte Basel gelijk. Omar Alderete kreeg het Eindhovense publiek stil door er in de tachtigste minuut 1-2 van te maken.

"Bij hen ging elke kans erin", vond Malen. "Als je met 2-1 achter komt terwijl je wel aardig speelt, dan komt dat even aan. Maar het is mooi dat we zijn blijven vechten. Dat je dan de winnende maakt, is alleen maar mooi."

'Na goede start werd het te rommelig'

De twintigjarige aanvaller zag dat PSV voortvarend aan de wedstrijd begon, maar daarna niet door wist te drukken. "De start was bij vlagen goed, maar daarna werd het te rommelig. Gelukkig bleef het publiek de hele wedstrijd achter ons staan. Dat heeft zeker bijgedragen aan deze zege."

Door de winst heeft PSV een aardige uitgangspositie voor de return van volgende week dinsdag om 18.00 uur in het St. Jakob-Park.

Als de Eindhovense club erin slaagt Basel uit te schakelen, dan wacht het Oostenrijkse LASK Linz in de derde voorronde. Daarna moet nog een play-off overleefd worden voor een plek in de groepsfase van de Champions League.