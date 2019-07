PSV begint dinsdag met Michal Sadílek, Érick Gutiérrez en de weer fitte Hirving Lozano aan de eerste competitieve wedstrijd van het seizoen. De Eindhovenaren spelen thuis tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League.

Lozano liep eind vorig seizoen een knieblessure op, waardoor hij deze zomer niet deel kon nemen aan de Gold Cup. De 23-jarige Mexicaan maakte vorige week in een oefenduel met VfL Wolfsburg (0-2-nederlaag) zijn eerste speelminuten sinds april, maar raakte toen opnieuw licht geblesseerd.

Inmiddels is Lozano hersteld en vormt hij samen met de debuterende aankoop Bruma en Donyell Malen de voorhoede. Steven Bergwijn begint als aanvallende middenvelder in het 4-3-3-systeem van trainer Mark van Bommel. Lozano's landgenoot Gutiérrez krijgt op het middenveld de voorkeur boven Jorrit Hendrix, die op de bank begint.

Pablo Rosario is de derde middenvelder tegen Basel en opvallend is dat de enkelvoudig international de aanvoerdersband draagt. Ibrahim Afellay is dit seizoen eerste keus als aanvoerder en de 22-jarige Rosario is de reservecaptain, zo maakte PSV-trainer Mark van Bommel bekend.

De twintigjarige Tsjech Sadílek is van origine ook een middenvelder, maar begint dinsdag in het Philips Stadion als linksback.

Pereiro behoort niet tot wedstrijdselectie

Sadílek krijgt links achterin de voorkeur boven nieuwkomers Toni Lato en Olivier Boscagli. De Spanjaard speelde in de voorbereiding pas 45 minuten mee en de Fransman heeft nog helemaal geen wedstrijdminuten gemaakt voor PSV. Van de twee zit alleen Boscagli op de bank.

Opvallend is dat Derrick Luckassen centraal achterin in de basis staat. De 24-jarige verdediger werd twee jaar geleden overgenomen van AZ en stond pas negen keer eerder in de basis bij PSV. Hij werd vorig seizoen verhuurd aan Hertha BSC en kwam daar nauwelijks aan spelen toe.

Doordat Daniel Schwaab vertrok bij PSV, is er in het elftal nu een plek voor Luckassen vrijgekomen. Hij vormt het centrale duo met Nick Viergever, rechtsback Denzel Dumfries completeert de defensie van Van Bommel.

Gastón Pereiro behoort dinsdag niet tot de wedstrijdselectie. De Uruguayaanse middenvelder annex aanvaller staat naar verluidt op het punt om een transfer naar Spartak Moskou te maken.

Basisplaats voor Van Wolfswinkel bij FC Basel

Bij Basel heeft trainer Marcel Koller een basisplaats voor Ricky van Wolfswinkel ingeruimd. De oud-spits van onder meer Vitesse en FC Utrecht vormt de voorhoede met Albian Ajeti.

PSV-Basel begint dinsdag om 20.00 uur en staat onder leiding van de Letse arbiter Andris Treimanis. Exact een week later is de aftrap van de return in Zwitserland. Tussendoor speelt PSV op zaterdag nog om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax in Amsterdam.

Als PSV het tweeluik van Basel wint, dan is het Oostenrijkse LASK Linz in de derde voorronde de volgende opponent. Wanneer PSV ook die ploeg verslaat, dan speelt het in de play-offs voor een plek in de groepsfase van de Champions League.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Luckassen, Viergever, Sadílek; Rosario, Bergwijn, Gutiérrez; Lozano, Malen, Bruma.

Opstelling FC Basel: Omlin, Xhaka, Alderete, Balanta, Widmer; Stocker, Cömart, Frei, Zuffi; Van Wolfswinkel, Ajeti.