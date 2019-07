Met FC Basel treft PSV dinsdagavond en volgende week de veruit succesvolste Zwitserse club van deze eeuw, al is de ploeg de laatste anderhalf jaar wat weggezakt. Onder de gelouterde trainer Marcel Koller lijkt 'Rotblau' met grote en fysiek sterke spelers bezig aan een opmars.

Het is nog maar anderhalf jaar geleden dat FC Basel in de knock-outfase van de Champions League stond. Dat had de ploeg vooral te danken aan het sterke collectief, zonder echte uitblinkers.

Van de elf basisspelers van het team dat in de de achtste finales met 1-2 bij Manchester City won (na een 0-4-nederlaag in Zwitserland), staan er achttien maanden later vermoedelijk nog maar twee in de basis tegen PSV: verdediger Fabian Frei en middenvelder Luca Zuffi. Veel andere spelers uit het succesteam van toen zijn inmiddels vertrokken.

Ricky van Wolfswinkel, die mocht invallen bij de zege op City, is zodoende nu al een van de gezichtsbepalende spelers van het Zwitserse team. De spits werd twee jaar geleden overgenomen van Vitesse en was de afgelopen twee seizoenen met elf en dertien competitietreffers van grote waarde.

FC Basel won twee jaar geleden nog op bezoek bij Manchester City. (Foto: Pro Shots)

Basel pakte elf landstitels sinds 2003

Van Wolfswinkel strijdt met teamgenoot Albian Ajeti om een basisplaats en maakte zijn doelpunten voor een ploeg die magere jaren kende na twee ijzersterke decennia. Sinds de invoering van de Zwitserse Super League in 2003 werd de club in elf van de zestien seizoenen kampioen.

Na zeven titels op rij eindigde Basel de afgelopen twee jaar als tweede, met liefst vijftien en twintig punten achterstand op kampioen Young Boys. Wel werd afgelopen seizoen de nationale beker gewonnen.

Vorig jaar wist de club zich niet te plaatsen voor een Europees hoofdtoernooi, nadat het in de voorronde van de Champions League werd uitgeschakeld door het Griekse PAOK en in de play-offs van de Europa League zelfs werd geëlimineerd door Apollon Limassol uit Cyprus. Het kostte trainer Raphaël Wicky zijn baan.

Spits van 1,98 meter belangrijkste zomeraanwinst

In de tweestrijd met PSV kan Basel aantonen dat het heeft geleerd van die blamage. Wicky's opvolger Marcel Koller (58) zei deze week in de Basler Zeitung: "Met PSV hebben we een absoluut zwaargewicht gekregen, het zal buitengewoon moeilijk zijn om deze hindernis te overwinnen. Maar ik zeg niet dat we geen kans hebben."

"We komen misschien maar twee of drie keer voor het doel en zullen dan twee keer moeten scoren. Het is een kenmerk van topteams om geconcentreerd aan te vallen en op het juiste moment toe te slaan. Topteams spelen niet altijd goed, maar als ze een kans krijgen - boem! Dan ligt de bal erin."

De voormalige bondscoach van Oostenrijk laat Basel doorgaans in een 4-1-4-1-systeem spelen en heeft een voorliefde voor grote en fysiek sterke spelers. Zo haalde hij onlangs de liefst 1,98 meter lange spits Kemal Ademi, zijn belangrijkste zomeraanwinst.

Aldo Kalulu, een slechts 1,66 meter lange middenvelder, kreeg te horen kreeg dat er voor hem geen toekomst meer is in Basel. De voormalige speler van Olympique Lyon is niet eens meegereisd naar Eindhoven. De 1,72 meter lange reserveaanvoerder Taulant Xhaka (een broer van Arsenal-speler Granit Xhaka) werd door Koller van het middenveld gehaald en op de rechtsbackpositie gezet, omdat zijn gebrek aan lengte daar minder van belang is.

Basel verloor sinds begint december slechts eenmaal

Met veel grote en sterke spelers zijn spelhervattingen een belangrijk wapen van Basel. Spelmaker Samuele Campo (een van de liefst vijftien spelers in de A-selectie die door de club zelf zijn opgeleid) vervult daar met zijn fijne traptechniek een belangrijke rol in.

Het fysieke spel leidde afgelopen half jaar tot een sterke reeks in eigen land. In de 24 duels sinds begin december verloor Basel slechts eenmaal, van kampioen Young Boys.

Aan PSV de taak om aan die uitstekende serie een einde te maken. PSV-FC Basel begint dinsdag om 20.00 uur in het Philips Stadion. De return is een week later op hetzelfde tijdstip in het St. Jakob-Park.