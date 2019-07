Volgens FC Basel-trainer Marcel Koller is PSV favoriet in het tweeluik in de tweede voorronde van de Champions League. Dinsdagavond spelen de Eindhovenaren thuis tegen de Zwitserse topclub.

"PSV is vorig seizoen heel dicht bij Ajax geëindigd in de Eredivisie. En we hebben allemaal de prestaties van Ajax in Europa gezien. De Nederlandse competitie moet dus wel sterk zijn", zei Koller maandag op een persconferentie in het Philips Stadion.

"PSV heeft veel snelle en behendige spelers en is een team met veel kwaliteit", analyseerde de voormalige bondscoach van Oostenrijk, die wel denkt dat het vertrek van Luuk de Jong naar Sevilla een gemis is. "Zo gaat het vaak als spelers goed presteren, dan worden ze weggekocht door rijke clubs."

"De Jong was erg belangrijk in meerdere facetten van het spel, bijvoorbeeld in het drukzetten. Hij is erg belangrijk geweest voor PSV."

Ricky van Wolfswinkel op de laatste training van Basel voor het duel met PSV. (Foto: Pro Shots)

Van Wolfswinkel rekent tegen PSV wel op basisplaats

Naast de trainer schoof Ricky van Wolfswinkel aan voor de persconferentie. De oud-spits van onder meer FC Utrecht en Vitesse vertelde dat hij op een basisplaats rekent.

Vrijdag in de eerste competitiewedstrijd van Basel moest Van Wolfswinkel het nog met een korte invalbeurt doen. De club boekte een overtuigende 1-4-zege op FC Sion, dat eerder deze maand in een oefenduel nog met 0-0 gelijkspeelde tegen PSV.

"Het wordt belangrijk voor ons om een uitdoelpunt te maken", zei Van Wolfswinkel. "De sfeer in het Philips Stadion is altijd goed, maar wij moeten ons richten op wat er op het veld gebeurt."

PSV-Basel begint dinsdag om 20.00 uur. Een week later is op hetzelfde tijdstip de aftrap van de return in Zwitserland.