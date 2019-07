Mark van Bommel is op zijn hoede voor FC Basel, dat dinsdag de tegenstander van PSV is in de tweede voorronde van de Champions League. De trainer merkt dat er snel te makkelijk gedacht wordt over de Zwitsers.

"Ik denk dat Basel een heel moeilijke tegenstander is die wat wordt onderschat in Nederland", zei Van Bommel maandag op zijn perspraatje.

"Zij hebben de groepsfase van de Champions League vaker overleefd dan PSV en zijn zeker in hun eigen stadion heel lastig te verslaan. Daarnaast komen ze de afgelopen jaren ook met regelmaat ver in de Europa League."

Van Bommel bekende dat hij zich wel even moest verdiepen in Basel. "Persoonlijk heb ik ze vorig jaar minder gevolgd, maar het wordt absoluut een zware kluif voor ons en dat zit hem in twee dingen. We hebben nog niet heel veel wedstrijden gespeeld en het is een moeilijke tegenstander."

'We zijn nu verder dan vorig jaar'

PSV, dat bij winst op Basel tegenover het Oostenrijkse LASK Linz staat, staat er volgens Van Bommel ondanks het vertrek van onder anderen aanvoerder Luuk de Jong en Angeliño niet slecht voor in vergelijking met de Europese wedstrijd van vorig jaar.

"Ik denk dat we wel wat verder zijn dan vorig jaar om deze tijd. In Borisov leek het tegen BATE wel alsof we onder stroom stonden. Gelukkig konden we terugkomen van een achterstand", aldus de voormalige middenvelder.

"Die leermomenten hebben de spelers van nu bijna allemaal al gehad. Dat maakt dat ze beter kunnen anticiperen op belangen, ons spel en spelsituaties. We zijn er klaar voor, maar eenvoudig wordt het zeker niet."

Afgelopen woensdag kende PSV een slechte laatste test voor het tweeluik met Basel. In Eindhoven ging een oefenwedstrijd tegen VfL Wolfsburg met 0-2 verloren.

PSV-FC Basel begint dinsdag om 20.00 uur in het Philips Stadion. De return is exact een week later in het St. Jakob-Park. Vorig seizoen strandde PSV in de groepsfase van de Champions League.