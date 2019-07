Ajax neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen de Griekse kampioen PAOK Saloniki, zo heeft de loting in Nyon maandag uitgewezen. Als PSV de tweede voorronde overleeft, stuiten de Eindhovenaren op het Oostenrijkse LASK Linz.

Het is de derde keer in relatief korte tijd dat Ajax en PAOK elkaar tegenkomen in de derde voorronde van de Champions League. In 2010 werd het in Amsterdam 1-1 en in Griekenland 3-3, waardoor Ajax de play-offs bereikte.

Drie jaar geleden haalde de 34-voudig landskampioen eveneens de play-offs van de Champions League door de Griekse topclub over twee duels te verslaan. Destijds werd het in eigen huis opnieuw 1-1 en won Ajax de uitwedstrijd met 1-2.

De heenwedstrijden in de derde voorronde zijn op 6 en 7 augustus en de returns zijn op 13 en 14 augustus. Ajax wacht eerst een uitduel met PAOK en ontvangt de Grieken een week later dus in de Johan Cruijff ArenA.

Vorig seizoen maakte Ajax grote indruk in de Champions League. De ploeg van coach Erik ten Hag overleefde toen drie voorrondes en reikte in het hoofdtoernooi tot de halve finales.

PSV eerst tegen Basel

PSV neemt het komende dinsdag in de tweede voorronde van de Champions League eerst thuis op tegen FC Basel, zoals al bekend was. Volgende week dinsdag volgt de return in Zwitserland.

Als de ploeg van trainer Mark van Bommel het tweeluik doorkomt, volgt dus een ontmoeting met Linz, de Oostenrijkse nummer twee van vorig seizoen. PSV speelt bij het bereiken van de derde voorronde eerst thuis tegen de club die het nog nooit trof.

Vorig seizoen bereikte PSV als landskampioen het hoofdtoernooi van de Champions League door in de play-offs af te rekenen met BATE Borisov. Vervolgens was de poulefase het eindstation.

Het is nog niet bekend wie Ajax en PSV eventueel treffen in de play-offs, die op 21 en 22 augustus en 28 en 29 augustus gespeeld worden. De loting daarvoor volgt later.