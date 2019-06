Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en vijf spelers van Ajax hebben zondag een plek gekregen in de Champions League-selectie van het jaar. Een groep van experts stelde de twintigkoppige selectie samen.

Van Dijk en Wijnaldum zijn de eerste Nederlandse Champions League-winnaars sinds 2013, toen Arjen Robben met Bayern München zegevierde. Zaterdagavond was Liverpool in de finale in Madrid met 2-0 te sterk voor Tottenham Hotspur.

Verdediger Van Dijk, die vorig seizoen als enige Nederlander een plek kreeg in het sterrenteam, werd zaterdag door de UEFA uitgeroepen tot man of the match in de finale.

Wijnaldum had in de halve finales een hoofdrol door tweemaal te scoren bij de 4-0-zege op Barcelona, waardoor Liverpool op onwaarschijnlijke wijze een 3-0-nederlaag uit de heenwedstrijd goedmaakte.

Ajacieden Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, David Neres en Dusan Tadic zijn opgenomen in het sterrenteam. De Amsterdamse club was de verrassing van dit seizoen door titelhouder Real Madrid en Juventus uit te schakelen.

De ploeg liep een finaleplaats in blessuretijd van de return in de halve finale mis, door een treffer van Tottenham Hotspur-aanvaller Lucas Moura. De Braziliaan, Moussa Sissoko en Jan Vertonghen zijn de drie spelers van de verliezend finalist in het sterrenteam.

Liverpool levert zes spelers

Winnaar Liverpool levert één speler meer dan Ajax voor het team. Naast Van Dijk en Wijnaldum zijn dat doelman Alisson Becker, verdedigers Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson en aanvaller Sadio Mané.

Er zijn slechts twee spelers van FC Barcelona geselecteerd: Lionel Messi en Marc-André ter Stegen. Cristiano Ronaldo is de enige speler van Juventus.

Onder anderen de voormalig Spaanse topspits Raúl, de Engelse bondscoach Gareth Southgate, de Spaanse bondscoach van België Roberto Martínez en voormalig Manchester United-manager David Moyes behoren tot de rapporteurs van de UEFA.

UEFA Champions League-selectie van het seizoen 2018/2019

Keepers: Alisson Becker (Liverpool), Marc-André ter Stegen (Barcelona)

Verdedigers: Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax), Jan Vertonghen (Tottenham), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool).

Middenvelders: Moussa Sissoko (Tottenham), Hakim Ziyech (Ajax), Kevin De Bruyne (Manchester City), Frenkie de Jong (Ajax), Tanguy Ndombele (Lyon), Georginio Wijnaldum (Liverpool), David Neres (Ajax), Raheem Sterling (Manchester City).

Aanvallers: Lionel Messi (Barcelona), Dusan Tadic (Ajax), Sadio Mané (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), Lucas Moura (Tottenham).