De Engelse media zijn lovend over Liverpool en coach Jürgen Klopp na het winnen van de Champions League met zijn ploeg. De 'Reds' waren zaterdag in de finale met 2-0 te sterk voor Tottenham Hotspur.

"De winst van Liverpool is een hoogtepunt in het langetermijnproject van Klopp", schrijft The Guardian. "Het leek allemaal precies in elkaar te vallen. Liverpool won deze Champions League-finale dankzij een teamprestatie die is gebaseerd op wilskracht."

Liverpool kwam in de finale al in de tweede minuut op voorsprong door een rake penalty van Mohamed Salah. In de slotfase besliste Divock Origi de wedstrijd. De Engelse topclub won de Champions League voor het eerst sinds 2005.

Volgens Sky Sports is dit het begin van een zeer succesvolle periode voor Liverpool. "Ze zeiden dat dit slechts de tweede prijs was en dat Liverpool de Premier League wilde winnen, maar vertel dat maar eens aan de supporters die nu de zesde Europa Cup I-zege staan te vieren."

'Deze ploeg gaat nog wel even mee'

Voor Liverpool was het de zesde eindzege in de Champions League/Europa Cup I. Behalve in 2005 en dit jaar won de club de 'cup met de grote oren' in 1977, 1978, 1981 en 1984.

Ook de BBC verwacht meer successen voor Liverpool. "Klopp heeft een ploeg gebouwd die nog wel even meegaat. Ze zullen volgend seizoen een nieuwe poging wagen om de Premier League te winnen en hebben nu ook bewezen de Champions League te kunnen winnen."

De tabloids pakken zoals gebruikelijk uit met schreeuwende koppen. "IncREDibles" en "Champs of Europe", koppen de Daily Star en de Sunday Mirror. De voetbalpagina van de Daily Mail staat vol met beelden van juichende Liverpool-spelers.