Tottenham Hotspur-coach Mauricio Pochettino is ondanks de verloren Champions League-finale vooral trots op zijn ploeg. De Argentijn zag zijn elftal zaterdag in de finale met 2-0 verliezen van Liverpool.

"Ik ben trots op de manier waarop mijn team heeft gestreden", loofde Pochettino zijn ploeg na afloop van de eindstrijd in Madrid. "We hadden wat pech, maar we bleven vechten en speelden erg goed in de tweede helft."

Tottenham kwam in het Estadio Wanda Metropolitano al na twee minuten op achterstand. Mohamed Salah benutte een strafschop, nadat Moussa Sissoko hands had gemaakt in het zestienmetergebied.

"Op zo'n moment kun je je niet voorbereiden", stelde Pochettino. "Van tevoren verwacht je natuurlijk niet dat je al na een minuut op achterstand komt."

"Hierdoor werd het een mentaal zware finale, die voor ons ging om leren en ervaring opdoen. Vorig seizoen gold hetzelfde voor Liverpool tegen Real Madrid."

Pochettino vindt Liverpool terechte winnaar

Liverpool ging toen in de finale van de Champions League met 3-1 onderuit tegen Real Madrid. Voor Tottenham was het de eerste eindstrijd om de 'cup met de grote oren'.

Pochettino vond Liverpool, dat de wedstrijd enkele minuten voor tijd besliste via een treffer van Divock Origi, de terechte winnaar van de finale. "De felicitaties zijn voor hen. De lat ligt erg hoog op dit niveau en wij waren niet sterk genoeg."

"Het is erg jammer, maar een finale wil je altijd opnieuw spelen. Ik hoop dat we zo snel mogelijk weer in de eindstrijd van de Champions League staan", besloot Pochettino.