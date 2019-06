Liverpool-coach Jürgen Klopp is lovend over zijn ploeg na het veroveren van de Champions League. De Duitse coach won zaterdag met zijn elftal de finale tegen Tottenham Hotspur met 2-0.

"Heb je ooit zo'n geweldig team gezien?", complimenteerde Klopp zijn ploeg na afloop van de eindstrijd in Madrid. "Ze bleven maar gas geven, terwijl er nauwelijks brandstof meer in de tank zat."

Liverpool kwam in Estadio Wanda Metropolitano al in de tweede minuut op voorsprong dankzij een rake strafschop van Mohamed Salah. Divock Origi besliste de wedstrijd in de slotfase.

"Dit is voor ons de beste avond in ons professionele bestaan", jubelde Klopp. "Het heeft even geduurd, maar dit is zo belangrijk voor onze ontwikkeling. Nu kunnen we weer verdere stappen maken."

Klopp voelt opluchting na eerste CL-winst

Klopp won voor het eerst in zijn carrière de Champions League. Vorig jaar ging Liverpool in de eindstrijd nog onderuit tegen Real Madrid (3-1) en in 2013 verloor hij met Borussia Dortmund de finale van het Europese miljoenenbal tegen Bayern München (2-1).

"Ik ben vooral opgelucht", zei Klopp. "Ik ben ook heel blij voor mijn familie. Zij lijden voor mij en verdienen deze titel nog het meest."

Klopp is de eerste Duitse coach die met een Engelse club de Champions League wint. Hij wil vooral genieten van het veroveren van de 'cup met de grote oren'.

"Het was een flinke uitdaging voor beide ploegen na een periode van drie weken zonder wedstrijden. De jongens hebben de veerkracht getoond die we nodig hadden. Ik wil niet uitleggen waarom we hebben gewonnen, maar ik wil er vooral van genieten dat we hebben gewonnen."

Liverpool speelde op 12 mei zijn laatste wedstrijd voorafgaand aan de Champiosn League-finale. De ploeg van Klopp eindigde na een thuiszege op Wolverhampton Wanderers (2-0) als tweede in de Premier League, één punt achter kampioen Manchester City.