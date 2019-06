Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum hebben zaterdag met Liverpool de Champions League gewonnen. De 'Reds' waren in een weinig enerverende finale in Madrid met 2-0 te sterk voor Tottenham Hotspur.

Liverpool kwam al in de tweede minuut op voorsprong door een rake strafschop van Mohamed Salah en vlak voor tijd maakte invaller Divock Origi aan alle spanning een einde.

Van Dijk en Wijnaldum hadden een basisplaats in Estadio Wanda Metropolitano en werden zo de eerste Nederlanders sinds Arjen Robben (Bayern München) in 2013 die de Champions League wonnen. Beide internationals reizen in een dezer dagen af naar Portugal om met het Nederlands elftal in actie te komen in de finaleronde van de Nations League, waarin donderdag Engeland de tegenstander is.

Door de zesde eindzege, de eerste sinds 2005 (na strafschoppen tegen AC Milan), nam Liverpool revanche voor de verloren finale van vorig jaar in de Champions League. De 'Reds' moesten toen in Kiev hun meerdere erkennen in Real Madrid (3-1).

Liverpool mag nu in december uitkomen in het WK voor clubs en speelt bovendien in de zomer om de Europese Super Cup tegen Chelsea, dat afgelopen woensdag in de finale van de Europa League in Bakoe met 4-1 afrekende met Arsenal. Tottenham, dat in de halve finales Ajax uitschakelde, eindigt het seizoen door de nederlaag in Madrid zonder prijzen.

Minuut applaus voor Reyes

De confrontatie tussen Liverpool en Tottenham werd voorafgegaan door een indrukwekkende minuut applaus ter nagedachtenis aan de zaterdagochtend op 35-jarige leeftijd overleden José Antonio Reyes. De Spaanse middenvelder kwam om bij een verkeersongeluk in Sevilla. Hij speelde onder meer voor Atlético Madrid, Real Madrid en Arsenal.

Liverpool kende vervolgens een droomstart. De op papier uitspelende ploeg kreeg al na 24 seconden een strafschop, omdat scheidsrechter Damir Skomina vond dat Moussa Sissoko hands maakte bij een voorzet van Sadio Mané en VAR Danny Makkelie niet ingreep. Salah faalde niet vanaf elf meter: 0-1.

De razendsnelle openingstreffer zorgde er niet voor dat Tottenham risico's ging nemen. De 'beul' van Ajax probeerde het wel, maar slaagde er amper in om in de buurt te komen van het vijandelijke doel. Sissoko en Christian Eriksen waren de enigen die gevaar stichtten met afstandsschoten.

Liverpool wist op zijn beurt niet door te drukken en kwam niet verder dan een afzwaaier van Salah en een knal van Andrew Robertson die nog net over het doel werd getikt door doelman Hugo Lloris. De wedstrijd zat daardoor een beetje op slot en de amusementswaarde was laag.

Spelbeeld blijft hetzelfde in tweede helft

Het spelbeeld veranderde aanvankelijk niet in de tweede helft. Tottenham deed er alles aan om een gaatje te vinden in de hechte verdediging van Liverpool, maar het lukte niet om de van een enkelblessure herstelde topscorer Harry Kane in stelling te brengen.

Dat lukte ook niet na de invalbeurt van Lucas Moura, die met een hattrick verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Ajax. Sterker nog, Liverpool kreeg de eerste grote kans. James Milner speelde zich op het rand van het strafschopgebied knap vrij, maar schoot vervolgens rakelings naast het doel van Lloris.

De slotfase leverde ook niet al te veel spektakel op. In een soort alles-of-niets-modus was Tottenham nog wel twee keer dicht bij de gelijkmaker, maar zowel Heung-min Son als Moura stuitte op keeper Alisson Becker, die daarmee zijn transfersom van tientallen miljoenen euro's meer dan waar maakte.

De hoop ebde zo langzaam weg bij Tottenham en drie minuten voor tijd was die helemaal vervlogen. Invaller Origi, in de halve finales tegen FC Barcelona ook al trefzeker, schoot fraai raak uit een lastige hoek (2-0).

Liverpool - met Van Dijk als een van de uitblinkers - kon de wedstrijd vervolgens rustig uitspelen in de wetenschap dat de club na veertien jaar weer de beste van Europa is. Ook voor manager Jürgen Klopp is dat een enorm succes en tevens een opluchting. Na twee drie verloren Europese finales (een met Borussia Dortmund en twee met Liverpool) kwam de Duitser eindelijk als winnaar uit de strijd.