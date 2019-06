Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum staan zaterdag namens Liverpool in de basis in de finale van de Champions League in Madrid tegen Tottenham Hotspur.

Wijnaldum moest in de voorgaande Champions League-wedstrijd van de 'Reds', de return in de halve finales tegen FC Barcelona, nog genoegen nemen met een rol als invaller.

De middenvelder was er toen wel met twee doelpunten mede verantwoordelijk voor dat Liverpool met liefst 4-0 won en zodoende de 3-0-nederlaag van de heenwedstrijd ongedaan maakte.

Ook Roberto Firmino verschijnt namens Liverpool aan de aftrap. De aanvaller was lange tijd een vraagteken vanwege een spierblessure, maar werd de afgelopen weken met succes klaargestoomd voor deze wedstrijd.

Kane is tijdig hersteld van zijn enkelblessure. (Foto: Pro Shots)

Bij Tottenham staat Kane in de basis

Bij Tottenham staat Harry Kane in de basis. Die aanvaller, tevens aanvoerder, leek vanwege een enkelblessure dit seizoen niet meer in actie te kunnen komen, maar ook hij is tijdig hersteld.

Met Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Christian Eriksen zijn er drie oud-Ajacieden vanaf het eerste fluitsignaal bij. De vierde, Davinson Sanchéz, is verdrongen naar de reservebank.

Tottenham bereikte ten koste van Ajax de finale. De 'Spurs' leken aanvankelijk verslagen, maar trokken uiteindelijk alsnog aan het langste eind door een doelpunt in de laatste seconden van Lucas Moura (2-3).

Tottenham Hotspur-Liverpool begint zaterdag om 21.00 uur in het Wanda Metropolitano (het stadion van Atlético Madrid) en staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Damir Skomina.

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Winks; Son, Alli, Eriksen; Kane.

Opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.