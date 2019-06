Jürgen Klopp hoopt zaterdag eindelijk als trainer een grote Europese prijs te pakken. De Champions League-finale met Liverpool tegen Tottenham Hotspur betekent voor de Duitser zijn vierde kans na drie mislukte pogingen.

De 51-jarige Klopp verloor in 2013 de Champions League-finale met Borussia Dortmund. Bayern München was toen mede dankzij een doelpunt van Arjen Robben - die nog altijd de laatste Nederlandse Champions League-winnaar is - met 2-1 te sterk.

Drie jaar later reikte Klopp met Liverpool tot de eindstrijd van de Europa League, waarin met 3-1 werd verloren van Sevilla. Vorig jaar stonden 'The Reds' onder leiding van de Duitser ook al in de Champions League-finale en toen won Real Madrid met 3-1.

Als ook de eindstrijd tegen Tottenham verloren gaat, dan is Klopp de eerste trainer die zijn eerste vier Europese finales verliest. Momenteel is hij samen met Héctor Cúper en Arsène Wenger gedeeld houder van het dubieuze record.

Bij een nederlaag tegen de 'Spurs' evenaart Klopp bovendien Marcello Lippi als coach die de Champions League-finale twee keer op rij en in totaal drie keer heeft verloren. Lippi deed dat in 1997, 1998 en 2003 als coach van Juventus.

Liverpool kent goede cijfers tegen Tottenham

In de hoop geen pijnlijke primeur op zijn naam te krijgen, kan Klopp hoop putten uit de recente uitslagen van wedstrijden tussen Liverpool en Tottenham. Van de laatste veertien ontmoetingen wonnen de 'Spurs' er namelijk slechts één.

Dat was op 22 oktober 2017, toen de ploeg van Mauricio Pochettino op Wembley in een competitieduel met 4-1 te sterk was. Van de overige dertien duels won Liverpool er maar liefst negen en eindigde het vier keer gelijk.

De balans van Klopp tegen collega Pochettino is met één zege, vier gelijke spelen en vier nederlagen ook in het voordeel van de Duitser. Dit seizoen won Liverpool in de Premier League zowel thuis als uit met 2-1.

Pochettino kan in mooi rijtje komen

De 47-jarige Pochettino hoopt Tottenham aan de eerste prijs sinds 2008 te helpen (toen de League Cup gewonnen werd) en voegt zich met winst van de Champions League bij een select gezelschap.

Alleen voor Vicente del Bosque (in 2000 met Real Madrid), Zinédine Zidane (2016, Real), Tony Barton (1982, Aston Villa), Dettmar Cramer (1975, Bayern) en Miguel Muñoz (1960, Real) was de Champions League-beker de eerste prijs die zij als manager pakten.

Het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum bereikte de finale door FC Barcelona bijna een maand geleden in een sensationeel duel met 4-0 te verslaan, nadat uit nog met 3-0 was verloren. Tottenham stuntte eveneens, door uit tegen Ajax een 2-0-achterstand in extremis om te buigen in een 2-3-zege.

Tottenham Hotspur-Liverpool begint zaterdag om 21.00 uur in het Wanda Metropolitano van Atlético Madrid. De Sloveen Damir Skomina is de scheidsrechter.