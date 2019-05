Jan Vertonghen droomt hardop van het winnen van de Champions League. De Belgische verdediger acht 'zijn' Tottenham Hotspur zeker niet kansloos in de finale zaterdag tegen Liverpool in Madrid.

"Het is het gekste Champions League-seizoen ooit geweest, en dat we tot het einde meestrijden om de cup is ongelooflijk", zegt Vertonghen in gesprek met The Guardian.

"Ik denk dat zo'n beetje elke speler in onze selectie wel is gebruikt door de manager. We hebben allemaal ons aandeel in dit succes gehad en hopelijk kunnen we dat zaterdag met z'n allen vieren."

Tottenham haalde de finale dankzij een miraculeuze ontsnapping in de halve finale tegen Ajax. De ploeg boog in de return in Amsterdam na rust een 2-0-achterstand om in een 2-3-zege door een doelpunt in de laatste seconde van Lucas Moura.

"Hoeveel wedstrijden hebben we wel niet gespeeld om hier te kunnen staan? Twaalf? In elk daarvan is wel iets geks gebeurd", aldus Vertonghen, die zich opmaakt voor zijn eerste Europese finale.

"Als mijn carrière er straks opzit, hoop ik terug te kijken op dit seizoen met de gedachte dat dit het mooiste en gekste seizoen van allemaal was. Ik geloof niet zo in lotsbestemming. We moeten gewoon winnen. We hebben vanwege onze campagne ook alle vertrouwen in een goede afloop."

'Pochettino heeft perfect werk verricht'

Vertonghen is van mening dat veel te danken is aan manager Mauricio Pochettino. De Argentijn kwam vijf jaar geleden over van Southampton en maakte van Tottenham een topclub in Engeland.

"Hij heeft perfect werk verricht. We hebben nu een geweldige selectie met veel spelers uit de eigen jeugdopleiding, veel internationals van het Engelse elftal en spelers van buitenaf die inmiddels een goede band met de club hebben opgebouwd", vertelt Vertonghen.

"Al deze jongens werken al heel lang samen met de manager. Dat heeft ons tot dit niveau gebracht. Dit is wat we altijd hebben gewenst. Maar een grote prijs ontbreekt nog, en die moeten we zaterdag zien te veroveren."

Vertonghen was aanvankelijk een vraagteken voor de finale. Hij liep bij het feestvieren na afloop van de wedstrijd tegen Ajax een enkelblessure op, maar is daarvan tijdig hersteld.

Tottenham Hotspur-Liverpool begint zaterdag om 21.00 uur in het Wanda Metropolitano (het stadion van Atlético Madrid) en staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Damir Skomina.

