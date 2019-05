Virgil van Dijk hoopt de pijn van de verloren Champions League-finale van vorig seizoen (1-3 tegen Real Madrid) komend weekend definitief weg te spoelen. De verdediger moet dan zaterdag met Liverpool wel zien af te rekenen met Tottenham Hotspur.

Van Dijk stond twaalf maanden geleden in de basis toen Real Madrid in Kiev voor de derde keer op rij de Champions League in de wacht sleepte. Bij zijn tweede Europese finale verwacht de Nederlander dat die vervelende ervaring hem van pas kan komen.

"Het is heel pijnlijk om een finale te verliezen, maar ik heb er ook veel van geleerd. Hopelijk kan ik daar zaterdag mijn voordeel mee doen", zegt hij donderdag tegen de BBC.

"Het belangrijkste is dat we alles geven wat we in ons hebben en dat we achteraf nergens spijt van hoeven te hebben. Dan zien we uiteindelijk wel of het goed genoeg is geweest."

Liverpool nog zonder prijzen in sterk seizoen

Liverpool moet uitkijken dat een indrukwekkend seizoen uiteindelijk niet zonder prijzen wordt afgesloten. In de Premier League bleken 97 punten en slechts één nederlaag niet genoeg om Manchester City van de titel te houden.

Ook de FA Cup en de League Cup belandden niet in de prijzenkast op Anfield, nadat in de derde ronde werd verloren van respectievelijk Wolverhampton Wanderers en Chelsea.

"Wij denken er niet aan wat er gebeurt als we verliezen", beweert Van Dijk. "Dat is iets voor de media en analytici om zich over te buigen. We weten dat we een grote kans hebben om te winnen en dat is het enige dat telt."

'Verschil in Premier League telt niet in finale'

Liverpool geldt in de finale in het Wanda Metropolitano in Madrid als favoriet. Tottenham Hotspur, dat in de halve finale door een treffer in blessuretijd Ajax uitschakelde, eindigde in de Premier League als vierde met een achterstand van maar liefst 26 punten op de opponent van zaterdag.

"Mensen kunnen zeggen dat wij een veel beter seizoen hebben gehad in de competitie. Dat is wel waar, maar in een finale kan alles gebeuren, want het gaat nu maar om één wedstrijd", zegt Van Dijk, die dit seizoen werd uitgeroepen tot beste speler in de Premier League.

"Tottenham heeft een hele sterke ploeg. Ze hebben een fantastische keeper, twee geweldige centrale verdedigers en een heel goed middenveld. En voorin hebben ze spelers die het verschil kunnen maken. Maar zo zullen ze ook over ons denken. Liverpool is ook geen fijn team om tegen te spelen."

Liverpool won het belangrijkste Europese clubtoernooi voor het laatst in 2005, Tottenham lukte dat nog nooit. De Champions League-finale begint zaterdag om 21.00 uur.

