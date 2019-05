PSV moet het in de tweede voorronde van de Champions League opnemen tegen FC Basel of Olympiakos Piraeus. De Eindhovenaren treffen de Zwitsers of de Grieken vanwege de eindzege van Chelsea in de Europa League.

Chelsea won de Europa League-finale tegen Arsenal in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe woensdag met 4-1. 'The Blues' hadden zich als nummer drie van de Premier League al verzekerd van deelname aan de Champions League.

Met de winst van de Europa League zorgt Chelsea ervoor dat er een extra plek vrijkomt in de groepsfase van de Champions League. Dat ticket gaat naar Olympique Lyon.

Hierdoor schuiven het Turkse Istanbul Basaksehir en het Oostenrijkse LASK Linz door naar de derde voorronde en blijven PSV, FC Basel, Olympiakos Piraeus en het Tsjechische Viktoria Plzen als enige ploegen over in de tweede voorronde.

Basel en Olympiakos krijgen dan een geplaatste status, omdat zij als nummers twee van Zwitserland en Griekenland de hoogste ranking hebben van deze vier teams. PSV heeft daardoor een ongeplaatste status en kan dus alleen Basel of Olympiakos loten.

PSV begint eind juli aan Europees avontuur

PSV eindigde het seizoen op de tweede plek achter kampioen Ajax en begint daardoor al in de tweede voorronde van de Champions League. Dit betekent dat de ploeg van trainer Mark van Bommel eind juli voor het eerst in actie komt in het miljoenenbal.

Het Europese seizoen voor PSV begint op dinsdag 23 of woensdag 24 juli met de heenwedstrijd tegen Basel of Olympiakos. De return van het eerste tweeluik staat op dinsdag 30 of woensdag 31 juli op het programma.

Om de Brabantse ploeg meer rust te geven voor de return, besloot de KNVB dinsdag om de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV met een dag te vervroegen. Die wedstrijd wordt nu op zaterdag 27 juli afgewerkt.