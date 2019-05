Liverpool moet het zaterdag in de Champions League-finale tegen Tottenham Hotspur stellen zonder middenvelder Naby Keïta. Spits Roberto Firmino is wel fit genoeg om te spelen.

"Naby heeft geen kans om te spelen", zei Liverpool-manager Jürgen Klopp dinsdag op een persconferentie. "Firmino heeft met de ploeg meegetraind en dat zag er goed uit. Het zal vast goed komen met 'Bobby'."

De 24-jarige Keïta, een concurrent van Georginio Wijnaldum voor een van de drie plekken op het middenveld, viel begin deze maand tegen FC Barcelona uit met een ernstige liesblessure. Hij speelde dit seizoen zes Champions League-duels en scoorde daarin één keer.

Firmino (27) kwakkelt de laatste weken met een spierblessure. De Braziliaan, die samen met Mohamed Salah en Sadio Mané de gevreesde aanval van Liverpool vormt, miste de return in de halve finales van de Champions League tegen FC Barcelona (4-0-zege), nadat hij alleen kort had kunnen invallen in de heenwedstrijd (3-0-verlies).

Firmino was dit seizoen in elf CL-wedstrijden goed voor vier goals en één assist. In de Premier League maakte de spits twaalf goals in 34 duels.

Klopp prijst Nederlandse invloed

Liverpool verloor de Champions League-finale van vorig jaar met 3-1 van Real Madrid. "Ik kan me nog goed herinneren hoe we na die finale met veel teleurstelling in ons lijf in de rij stonden op het vliegveld van Kiev", stelde Klopp. "Nu krijgen we een kans om het recht te zetten."

De Duitser wil het team van vorig jaar liever niet vergelijken met de Liverpool-ploeg van dit seizoen. "Ik houd van al mijn teams. Maar het is waar dat ik nog nooit naar een finale ben gegaan met zo'n goed team als nu."

Met Wijnaldum en Premier League-speler van het jaar Virgil van Dijk hebben twee Nederlanders een belangrijke rol in het elftal van de 'Reds'. "De invloed van Nederland op het huidige Champions League-seizoen is ongelooflijk", doelde Klopp ook op de halvefinaleplaats van Ajax.

"Virgil en 'Gini' doen het fantastisch voor ons, ik heb niet genoeg tijd om over alle goede dingen van die twee spelers te vertellen. Maar laten we ook John Achterberg (keeperstrainer, red.) en Pepijn Lijnders (assistent, red.) niet vergeten."

De finale tussen Liverpool en Tottenham Hotspur begint zaterdag om 21.00 uur in het Wanda Metropolitano in Madrid en staat onder leiding van de Sloveense arbiter Damir Skomina. Danny Makkelie treedt op als videoscheidsrechter.