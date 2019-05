Tottenham Hotspur kan in de Champions League-finale hoogstwaarschijnlijk weer over Harry Kane beschikken. De topscorer van de Londense club trainde maandag voor het eerst sinds ruim een maand weer met de groep mee.

Kane raakte begin april in het heenduel van de kwartfinale van de Champions League tegen Manchester City (1-0-zege) geblesseerd aan zijn enkel. De spits kwam sindsdien niet meer in actie.

"Ik ben er klaar voor om naar de finale in Madrid te gaan", zegt Kane maandag in The Telegraph. "Ik voel me goed."

Kane voelt zich fit genoeg voor een basisplaats. "Ik ben klaar voor welke wedstrijd dan ook, maar de trainer maakt de opstelling. Vandaag op de training heb ik overal aan mee kunnen doen", aldus de Engelsman.

De verwachting is dat Kane in het Wanda Metropolitano de voorhoede van de 'Spurs' vormt met Son Heung-min. Daardoor zou Lucas Moura, die Tottenham in de halve finale tegen Ajax met drie treffers naar de eindstrijd schoot, op de bank belanden.

Pochettino houdt nog slag om de arm

Tottenham-manager Mauricio Pochettino had maandag ook goed nieuws over Jan Vertonghen, Davinson Sánchez en Harry Winks. Het trio is hersteld van kleine blessures en kan weer volledig meetrainen.

De Argentijnse coach hield nog wel een slag om de arm over Kane en de andere drie spelers. "Het ziet er erg positief uit. We hebben nog een kleine week te gaan, laten we afwachten hoeveel progressie ze nog boeken."

Na de finale van de Champions League kan Kane zich waarschijnlijk opmaken voor de finaleronde van de Nations League. Engeland speelt op 6 juni in de halve finales tegen Oranje.

Tottenham vliegt woensdag naar Madrid om zich verder voor te bereiden op de finale van de Champions League. Tegenstander Liverpool verblijft al enkele dagen in het Spaanse Marbella voor een trainingskamp.

De finale begint zaterdag om 21.00 uur.