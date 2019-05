Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino is optimistisch over het meespelen van Harry Kane in de Champions League-finale tegen Liverpool. Het seizoen van de aanvoerder en topscorer leek voorbij door een zware enkelblessure.

"Harry is weer aan het trainen en zit in de laatste fase van zijn revalidatie", zei Pochettino tegen journalisten bij de Bilbao International Football Summit, een bijeenkomst over topvoetbal in Spanje.

"We hopen dat hij ons kan helpen in de Champions League-finale, als basisspeler of vanaf de bank. En als dat niet lukt, zal hij ons morele steun geven in de kleedkamer. Maar we zijn optimistisch dat Harry ons kan helpen op het veld."

De 25-jarige Kane raakte op 9 april geblesseerd aan zijn enkel in de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League tegen Manchester City (1-0-zege). Pochettino zei een dag later dat hij vreesde dat de aanvaller dit seizoen niet meer in actie kon komen.

Het herstel van Kane gaat echter goed, waardoor de Engelse bondscoach Gareth Southgate hem vorige week al opnam in de voorselectie van Engeland voor het halvefinaleduel met Oranje in de Nations League. Die wedstrijd is op 6 juni. De Champions League-finale staat op 1 juni op het programma in Madrid.

Kane maakte dit seizoen vijf goals in acht Champions League-duels van de 'Spurs'. In de Premier League was hij goed voor zeventien doelpunten in 28 wedstrijden.