Guy-Laurent Epstein is blij met de prestaties van Ajax in de Champions League van dit seizoen. De marketingdirecteur van de UEFA zegt dat sponsors en televisiekijkers liever verrassingen en spannende duels zien dan alleen eliteclubs die het tegen elkaar opnemen.

"Tottenham Hotspur en Ajax zijn goede voorbeelden van twee middelgrote clubs. Dat zij in de halve finales stonden, brengt het merk Champions League geen schade toe, want ze hebben het op het veld verdiend", zegt Epstein vrijdag tegen persbureau Reuters.

"Ik vind het fantastisch dat deze clubs zo ver zijn gekomen, het zorgt voor onvoorspelbaarheid in het toernooi. Het mooie verhaal van de nieuwkomer maakt de Champions League dit jaar nog beter", vindt de Fransman.

Ajax schakelde op weg naar de halve finales grootmachten Real Madrid en Juventus uit. Ook kapitaalkrachtige clubs als Bayern München en Paris Saint-Germain sneuvelden al vroeg in het toernooi.

Ajax leek op weg naar een sensationele finaleplaats, maar incasseerde in de return tegen Tottenham drie treffers in de tweede helft, waardoor de Londense ploeg in de finale staat. Ook de andere halve finale verliep spectaculair. Liverpool verloor in Barcelona met 3-0, maar maakte dat in eigen huis goed door met 4-0 te winnen.

"Dit seizoen was een gekkenhuis, vol met dramatische momenten. Ook zonder Real Madrid of Barcelona kijken veel mensen uit naar de finale, want deze teams hebben prachtige dingen laten zien", oordeelt Epstein. "De onvoorspelbaarheid is de schoonheid van het voetbal."

UEFA heeft plan om Champions League te hervormen

De uitspraken van Epstein komen enkele dagen nadat bekend werd dat de UEFA samen met de European Club Association (ECA) werkt aan een plan om de Champions League grondig te hervormen. Het idee is om vanaf 2024 een promotie-degradatiesysteem in te voeren.

De 24 beste van de 32 clubs handhaven zich dan in de Champions League, vier teams uit de Europa League kunnen naar de Champions League promoveren en nog maar vier tickets kunnen worden verdiend in de verschillende nationale competities.

Epstein wilde niet ingaan op het hervormingsplan, maar voor clubs als Ajax zou het een stuk moeilijker worden om zich überhaupt voor de Champions League te plaatsen.

European League, de overkoepelende organisatie van 35 Europese nationale competities waaronder de Eredivisie, liet donderdag weten niet blij te zijn met de plannen van de UEFA en ECA.