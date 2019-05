Danny Makkelie zal in de Champions League-finale tussen Liverpool en Tottenham Hotspur optreden als videoscheidsrechter. De Sloveen Damir Skomina krijgt op zaterdag 1 juni de leiding over het Engelse onderonsje in Madrid, zo heeft de UEFA dinsdag bekendgemaakt.

Makkelie wordt als VAR geassisteerd door landgenoot Pol van Boekel en de Duitsers Felix Zwayer en Mark Borsch. De Nederlandse topscheidsrechter zal de boeken ingaan als de eerste videoarbiter ooit in een Champions League-finale, want de VAR werd dit seizoen pas vanaf de knock-outfase ingezet in het miljoenenbal.

De 36-jarige Makkelie mocht eerder dit Champions League-seizoen al zes duels fluiten. Hij had voor de winterstop de leiding over drie groepswedstrijden en moest in de knock-outfase AS Roma-FC Porto, Borussia Dortmund-Tottenham Hotspur (beide achtste finales) en FC Porto-Liverpool (kwartfinales) in goede banen leiden.

Na de Champions League-finale zit het seizoen er nog niet op voor Makkelie, want hij zal komende zomer als VAR fungeren op het WK voor vrouwen in Frankrijk. Vorig jaar op het mondiale toernooi in Rusland was de Nederlander ook al aanwezig als videoscheidsrechter.

Makkelie in discussie met Liverpool-doelman Alisson. (Foto: Pro Shots)

Skomina floot in 2017 Europa League-finale

Voor de 42-jarige Skomina wordt het treffen tussen Liverpool en Tottenham niet zijn eerste grote finale als scheidsrechter. Hij floot in 2017 de eindstrijd in de Europa League tussen Ajax en Manchester United en vijf jaar eerder kreeg de Sloveen de leiding over de wedstrijd om de UEFA Super Cup tussen Chelsea en Atlético Madrid.

De finale tussen Liverpool en Tottenham Hotspur wordt op zaterdag 1 juni gespeeld en begint om 21.00 uur in het Wanda Metropolitano in Madrid. Liverpool bereikte de eindstrijd door FC Barcelona uit te schakelen en de 'Spurs' rekenden vorige week af met Ajax door een treffer van Lucas Moura in de slotseconden.

Het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, dat vorig seizoen de finale van Real Madrid verloor, kan de Champions League voor de eerste keer sinds 2005 winnen. Tottenham won het miljoenenbal nog nooit.