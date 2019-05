Jan Vertonghen heeft woensdagavond een enkelblessure overgehouden aan het Champions League-duel van Tottenham Hotspur met Ajax (2-3) in Amsterdam. Het is nog niet bekend hoe ernstig de kwetsuur van de 32-jarige Belg is.

Op beelden van de Belgische televisiezender VTM is te zien dat Vertonghen na de wedstrijd op krukken de spelersbus instapt. De oud-Ajacied draagt bovendien een enkelbrace. Tottenham bevestigt aan VTM dat hij met een enkelblessure kampt, maar kan niets kwijt over de ernst van de kwetsuur.

Het is ook niet helemaal duidelijk wanneer Vertonghen zijn enkelblessure opliep. De 112-voudig international van België deed de hele wedstrijd mee in de Johan Cruijff ArenA en leek ongeschonden uit de strijd te komen.

Vertonghen speelde de eerste helft en een deel van de tweede helft overigens wel met een masker op. Hij liep in de heenwedstrijd tegen de Amsterdammers van vorige week een hoofdblessure op na een lelijke botsing met ploeggenoot Toby Alderweireld en droeg daarom een masker ter bescherming.

Tottenham tegen Liverpool in CL-finale

Tottenham won in de ArenA met 2-3 van Ajax door drie doelpunten van Lucas Moura in de tweede helft - de beslissende treffer viel pas in de 96e minuut - en plaatste zich zo voor de finale van de Champions League.

Daarin neemt de ploeg van manager Mauricio Pochettino het op tegen Liverpool, dat FC Barcelona dinsdagavond op knappe wijze uitschakelde door de return met 4-0 te winnen. De finale wordt op zaterdag 1 juni gespeeld in stadion Wanda Metropolitano in Madrid.