Door de bizarre 2-3-nederlaag tegen Tottenham Hotspur kwam er woensdagavond een wrang einde aan een succesvol Europees seizoen van Ajax. Hieronder de mooiste foto's van de indrukwekkende campagne van de Amsterdammers, die na een lange weg voor het eerst sinds 1997 de halve eindstrijd van het miljoenenbal bereikten.

Ajax begon het Europese seizoen eind juli al in de tweede voorronde van de Champions League, waarin het Oostenrijkse Sturm Graz in twee wedstrijden werd verslagen. Dusan Tadic viert het overleven van de eerste horde met de meegereisde fans. (Foto: Pro Shots)

Een ronde later moest ook Standard Luik eraan geloven. Ajax won de return voor eigen publiek met 3-0 na een 2-2-gelijkspel in België. (Foto: Pro Shots)

In de play-offs nam Ajax het op tegen Dynamo Kiev. De Amsterdammers stonden na de met 3-1-gewonnen heenwedstrijd - Donny van de Beek maakte al na twee minuten de 1-0 - al met één been in de groepsfase. (Foto: Pro Shots)

De 0-0 in de return was dan ook genoeg voor Ajax om zich voor het eerst sinds het seizoen 2014/2015 voor de groepsfase van de Champions League te plaatsen. (Foto: Pro Shots).

Ajax begon de groepsfase in september met een thuiswedstrijd tegen AEK Athene, de zwakste broeder in de groep. Linksback Nicolás Tagliafico scoorde na rust twee keer en leverde zo een cruciale bijdrage aan de 3-0-overwinning. (Foto: ANP)

In München bij Bayern liet Ajax voor het eerst zien op te kunnen boksen tegen Europese grootmachten. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde door een doelpunt van Noussair Mazraoui met 1-1 gelijk tegen 'Der Rekordmeister'. (Foto: Pro Shots)

Het punt werd door de spelers gevierd als een overwinning. (Foto: Pro Shots)

Mazraoui was niet alleen bij Bayern belangrijk, maar ook thuis tegen Benfica (1-0). De rechtsback tekende vlak voor tijd voor de enige treffer van de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. (Foto: Pro Shots)

Zijn van richting veranderde schot bleek uiteindelijk cruciaal voor Ajax in de groepsfase. De uitwedstrijd tegen Benfica zou in een 1-1-gelijkspel eindigen. (Foto: Pro Shots)

Ook uit bij AEK maakte Ajax geen fout. Dusan Tadic kroonde zich met twee treffers in de laatste twintig minuten tot matchwinner (0-2). (Foto: Pro Shots)

De zege in Athene was voor Ajax genoeg om voor het eerst sinds 2005/2006 de knock-outfase te bereiken. (Foto: Pro Shots)

De laatste wedstrijd in eigen huis tegen Bayern ging alleen nog om groepswinst. Het duel eindigde in een spectaculair 3-3-gelijkspel, waardoor de Duitsers bovenaan eindigden in groep E. (Foto: Pro Shots)

De wedstrijd ging er bij vlagen verhit aan toe. (Foto: ANP)

In de achtste finales werd Ajax gekoppeld aan Real Madrid. De 'Koninklijke' won de eerste wedstrijd met 1-2 - de eerste nederlaag van Ajax in het Champions League-seizoen - en stond al met één been in de kwartfinales. (Foto: Pro Shots)

Weinig mensen geloofden nog in een stunt van Ajax, maar de Amsterdammers stegen in Estadio Santiago Bernabéu boven zichzelf uit. Real werd met 1-4 vernederd, waardoor Ajax zich voor de kwartfinales plaatste. (Foto: Getty Images).

De rake vrije trap van Lasse Schöne - de 1-4 - was misschien wel de mooiste treffer aan de kant van Ajax. (Foto: Getty Images)

Frenkie de Jong speelde in Madrid een van zijn beste wedstrijden van het seizoen. Hier legt hij Luka Modric en Vinícius Jr. in de luren. (Foto: Getty Images)

In de kwartfinales wachtte Ajax een krachtmeting met het Juventus van Cristiano Ronaldo, die de 'Oude Dame' in het eerste duel in de ArenA uit het niets op voorsprong zette. (Foto: Pro Shots)

Ajax raakte niet van slag en kwam direct na rust op gelijke hoogte dankzij een fenomenale dribbel van David Neres. Het bleef ook bij 1-1 in Amsterdam. (Foto: Pro Shots)

Net als tegen Real begon Ajax tegen Juventus niet met een goede uitgangspositie aan de return, maar wéér wist de formatie van Ten Hag te verrassen. (Foto: Pro Shots)

Ronaldo bezorgde Juventus nog wel een droomstart door na 28 minuten in vrijstaande positie binnen te koppen. (Foto: Pro Shots)

Donny van de Beek trok de stand niet lang daarna al gelijk. (Foto: Pro Shots)

Ajax speelde Juventus in de tweede helft bij vlagen weg en trok door deze kopbal van Matthijs de Ligt aan het langste eind in Turijn. (Foto: Pro Shots).

Door de stunt plaatste Ajax zich voor het eerst sinds 1997 voor de halve finales van de Champions League. (Foto: Pro Shots)

Directeur voetbalzaken Marc Overmars uitte zijn emoties met een buikschuiver op het veld in het Juventus Stadium. (Foto: Pro Shots)

De verslagenheid bij Juventus sprak boekdelen. (Foto: Pro Shots)

Wat volgde was een tweeluik met Tottenham Hotspur in de halve finales. Ajax begon dit keer op vreemde bodem, in het gloednieuwe stadion van de Londenaren. (Foto: Pro Shots)

Van de Beek bezorgde Ajax een droomstart door al na een kwartier te scoren. (Foto: Pro Shots)

Ajax had de score in de eerste helft verder moeten vergroten, maar verzuimde dat. David Neres raakte na rust nog wel de paal. (Foto: Pro Shots)

De return tegen Tottenham begon nog goed. Ajax ging met een 2-0-voorsprong rusten, waardoor de 'Spurs' nog drie keer moesten scoren. (Foto: Pro Shots).



Hakim Ziyech tekende op fraaie wijze voor de 2-0. (Foto: Pro Shots)

Van die comfortabele 2-0-voorsprong bleef na rust al snel niks meer over, met dank aan twee treffers van Lucas Moura. (Foto: Pro Shots)

Ajax leek stand te houden in de ArenA, maar het duel duurde net iets te lang. Moura zorgde in de 96e minuut voor de 2-3 en dompelde de thuisploeg in rouw. (Foto: Pro Shots)

De vreugde bij de spelers van Tottenham was vanzelfsprekend groot. (Foto: Pro Shots)

Bij de spelers van Ajax was er vooral sprake van ongeloof en verdriet. (Foto: Pro Shots)

Ajax slaagde er niet in voor het eerst sinds 1996 de Champions League-finale te bereiken, maar kan terugkijken op een sterk Europees seizoen. (Foto: Pro Shots)