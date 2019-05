Lucas Moura kan nog amper geloven dat hij Tottenham Hotspur woensdagavond eigenhandig naar de Champions League-finale heeft geschoten. Dankzij een hattrick van de Braziliaan, die in de slotseconden voor de beslissende 2-3 zorgde, kwam er een wrang einde aan het succesvolle Europese seizoen van Ajax.

"Het is onmogelijk om nu uit te leggen wat er door me heen gaat", zei een euforische Moura, niet lang na het laatste fluitsignaal in de Johan Cruijff ArenA. "Dit is een geschenk van God. Ik ben echt heel erg trots op mijn teamgenoten. We bleven altijd geloven in dit moment en hebben het verdiend."

Tottenham stond halverwege de return tegen Ajax nog op de rand van uitschakeling, want de Amsterdammers leidden bij rust nog comfortabel met 2-0 in de ArenA door treffers van Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech.

Toch bleven de 'Spurs' ondanks de penibele situatie - ze hadden nog maar liefst drie treffers nodig om de finale te bereiken - volgens Moura geloof houden in een goed resultaat. "We hebben echt alles gegeven. Eigenlijk zouden we in elke wedstrijd zo moeten vechten", zei de 26-jarige Braziliaan.

"We hebben heel veel kwaliteit in dit team, ook als er enkele sleutelspelers ontbreken. We zijn een familie. Voetbal geeft ons soms momenten als deze die we ons niet kunnen voorstellen. We moeten hier van genieten, want dit is het beste moment uit mijn leven en loopbaan."

Eriksen pleit voor standbeeld 'hattrickheld' Moura

Oud-Ajacied Christian Eriksen kon net als Moura vlak na de wedstrijd amper bevatten dat Tottenham er nog in slaagde een 2-0-acherstand tegen Ajax weg te poetsen in de tweede helft. De Deen is vooral matchwinner Moura erg dankbaar.

"Het was geen tactische wedstrijd, meer een duel op basis van vechtlust", zei de 27-jarige Eriksen. "Moura heeft de wedstrijd voor ons beslist en dat verdient hij. Ik hoop dat hij na dit optreden een standbeeld krijgt in Engeland."

De middenvelder moest wel toegeven dat Tottenham met meer geluk dan wijsheid aan het langste eind trok in Amsterdam. "Het was een krankzinnig duel. We moesten van ver komen en ons terug in de wedstrijd vechten. Uiteindelijk hadden we wel een beetje geluk, maar we zijn heel opgelucht."

Door de spectaculaire overwinning bij Ajax wacht Tottenham op zaterdag 1 juni de finale tegen Liverpool. 'The Reds' wisten dinsdagavond FC Barcelona uit te schakelen door een historische 4-0-zege op Anfield.