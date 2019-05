Binnen- en buitenlandse media komen woorden tekort om de bizarre halve finale tussen Ajax en Tottenham Hotspur van woensdagavond te beschrijven. De Londenaren zegevierden na een knappe comeback en een treffer in extremis met 2-3 in de Johan Cruijff ArenA en plaatsten zich zo voor de finale van de Champions League.

"Deceptie", prijkt donderdagochtend in grote letters op de voorpagina van De Telegraaf. "Ajax krijgt in de 96e minuut het grootste trauma ooit om de oren. De nederige buiging van de voetbalwereld is vast nog dieper geworden, maar Ajax koopt er helemaal niks voor."

Ajax stond bij rust nog met 2-0 voor tegen Tottenham en daarmee ook met één been in de Champions League-finale, maar Lucas Moura dompelde de Amsterdammers na rust in rouw. De Braziliaan trok de stand met twee treffers gelijk en schoot in de slotseconden ook de beslissende en uiterst pijnlijke 2-3 binnen.

"Ajax bleek dit seizoen de talentvolle jongen die zijn plaats opeist aan de hoofddis van het voetbal, maar Tottenham stuurde de brutale leerling vlak voor het toetje toch naar buiten", schrijft de Volkskrant. "Vrijwel alles viel de goede kant op dit seizoen, behalve nu. Ajax wankelde zoals het nooit wankelde dit seizoen."

Ook Trouw beschrijft het wrange einde van een zeer succesvol Europees seizoen voor Ajax. "Betoverend was de zegereeks geweest, hallucinerend en bedwelmend. Vernietigend was de finalestoot, tégen Ajax. Het was met het ongelukkige einde dus niet het sprookje dat het zo lang en steeds meer had geleken."

'Ajax heeft veel nieuwe fans aan zich gebonden'

The Guardian had na het laatste fluitsignaal vooral oog voor de terneergeslagen Ajacieden, die de eerste Champions League-finale van de club sinds 1996 in rook zagen opgaan. "Op een gegeven moment lagen er een stuk of negen Ajax-spelers op de grond, hun gezicht in het gras gedrukt", schrijft de Britse krant.

"Ze wilden liever helemaal niks meer zien. Tottenham herinnert ons er weer aan hoe wreed voetbal kan zijn én dat er zo nu en dan een verhaal ontstaat dat al je botten in je lichaam laat trillen. Het moet voor de spelers en staf van de 'Spurs' hebben aangevoeld alsof het bloed in hun aderen was veranderd in een geweldige rode wijn."

Met de dramatische uitschakeling kwam er ook een einde aan een imposant Champions League-seizoen van Ajax. De Amsterdammers begonnen het avontuur eind juli in de tweede voorronde, bleven vervolgens ongeslagen in de groepsfase en schakelden op hun weg naar de halve finale Real Madrid en Juventus uit.

"Het was een groot plezier om Ajax te bekijken in hun ongelooflijke Europese campagne die op 25 juli begon tegen Sturm Graz", schrijft de BBC. "Ze hebben een heel legioen aan nieuwe fans aan zich gebonden. Toch zal de viervoudig kampioen in Europa tijd nodig hebben om van deze uitschakeling te herstellen."

'Tottenham maakt het ondenkbare werkelijkheid'

In de Engelse media was er vanzelfsprekend niet alleen respect voor het Europese seizoen van Ajax, maar vooral ook voor de prestatie van Tottenham Hotspur. De 'Spurs' presteerden hetzelfde als Liverpool, dat dinsdagavond op spectaculaire wijze ten koste van FC Barcelona de finale bereikte door de Catalanen met 4-0 te verslaan.

"One Moura Miracle", kopt The Mirror, doelend op matchwinner Moura van de 'Spurs'. "Een andere dag, een nieuwe bizarre, ongelooflijke, spectaculaire, sensationele comeback. Niemand had gedacht dat dit zou kunnen gebeuren, maar Tottenham heeft het ondenkbare werkelijkheid gemaakt."

"Dit is voor Tottenham waarschijnlijk de meest memorabele Europese avond in de historie. De spelers hebben de club trots gemaakt en de manager in tranen van vreugde gelaten met een ongelooflijke teamspirit."

De finale in de Champions League staat zaterdag 1 juni op het programma in Madrid en gaat dus tussen Tottenham en Liverpool. 'The Reds' stonden vorig seizoen ook al in de eindstrijd en verloren toen van Real Madrid.