Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino schreeuwde het woensdagavond uit van geluk nadat zijn ploeg er op wonderbaarlijke wijze in slaagde de Champions League-finale te bereiken. De 'Spurs' vochten zich tegen Ajax terug van een 2-0-achterstand en wonnen dankzij een treffer in de slotseconden met 2-3.

"Het is nog steeds moeilijk om normaal te praten, want de emotie is geweldig", zei een euforische en emotionele Pochettino vlak na het bizar verlopen duel in de Johan Cruijff ArenA. "Deze spelers zijn mijn helden. Dat heb ik al eens eerder gezegd, maar nu zijn het echt superhelden."

"Het bereiken van de Champions League-finale komt dicht in de buurt van een wonder. Niemand geloofde in ons aan het begin van het seizoen, maar we hebben de overwinning en het bereiken van de finale volledig verdiend. Ik ben heel dankbaar dat ik coach ben nu."

Voor Ajax was er bij rust nog helemaal niks aan de hand, want dankzij Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech leidden de Amsterdammers met 2-0. Tottenham trok de stand vlak na rust razendsnel gelijk door twee goals van Lucas Moura, die Ajax ook in de slotseconden van de wedstrijd pijn deed en de 'Spurs' zo naar de finale schoot.

'De spelers hebben geen moment opgegeven'

Pochettino, die na de winnende treffer naar de grond stortte en het uitschreeuwde van geluk, had zich geen betere tweede helft van zijn elftal kunnen wensen. "Alles na rust ging geweldig, en dat na een wrede eerste helft. We creëerden veel kansen en verdienden het niet om op bij rust met 2-0 achter te staan."

"In de rust hebben we enkele wissels toegepast en bleven we geloven in een goed resultaat", zag de Argentijn. "De spelers hebben geen moment opgegeven en ik ben hen heel erg dankbaar. We hebben de afgelopen vijf jaar heel veel werk verzet; nu realiseren we ons dat dat het allemaal waard is geweest."

Door de comeback van Tottenham in de ArenA liep Ajax de eerste Champions League-finale sinds 1996 mis en mogen de 'Spurs' zich opmaken voor hun eerste eindstrijd ooit in het miljoenenbal. De ploeg van Pochettino speelt op zaterdag 1 juni de finale tegen Liverpool in het Wanda Metropolitano in Madrid.