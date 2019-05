De spelers van Ajax vinden het ondanks de late uitschakeling van woensdag tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League niet moeilijk om zich op te laden voor de belangrijke competitiewedstrijd van zondag tegen FC Utrecht.

"Ik heb daar eerlijk gezegd nu nog wel even moeite mee, maar dat komt wel goed. De titel is heel belangrijk voor ons, zo niet het belangrijkste. Daar kunnen we ons zeker voor opladen. Tijd heelt alle wonden zeggen ze", zei Frenkie de Jong.

"Of we nou hadden gewonnen of verloren van Tottenham, we waren sowieso vol gas gegaan tegen FC Utrecht. Als we hadden gewonnen van Tottenham had dat natuurlijk wel voor een extra boost gezorgd, maar het is niet anders."

De klap van de uitschakeling tegen Tottenham kwam extra hard aan, omdat Ajax aanvankelijk nog hard op weg was naar de zege en de eerste finaleplaats in 23 jaar (seizoen 1995/1996) in de Champions League.

De Amsterdammers wonnen vorige week al de heenwedstrijd in Londen met 0-1 en stonden in de return in eigen huis ook nog eens op een comfortabele 2-0-voorsprong, maar na rust gaven ze het alsnog compleet weg door een doelpunt diep in de blessuretijd: 2-3.

'Als we kampioen worden dan is de pijn verzacht'

Ajax heeft niet lang de tijd om zich te herstellen van de uitschakeling, want over drie dagen wacht eveneens op eigen veld alweer FC Utrecht. De ploeg van trainer Erik ten Hag zet bij een zege weer een grote stap richting de landstitel.

Met nog twee speelrondes te gaan gaat Ajax aan kop in de Eredivisie op basis van het doelsaldo. De hoofdstedelingen hebben een voorsprong van tien doelpunten op de enig overgebleven concurrent en titelverdediger PSV.

"Als we kampioen worden dan is de pijn van de nederlaag tegen Tottenham wel verzacht. Ik denk dat we trots kunnen zijn als we de titel pakken. Dan ben ik in elk geval heel erg trots. Dat moet ook", vertelde De Ligt.

"Want voorafgaand aan het seizoen neem je genoegen met de dubbel (competitie en beker, red.). Je houdt niet eens rekening met de Champions League. Het is een kans uit miljoenen dat je met Ajax de finale haalt. Maar we waren wel heel dichtbij."

'Het wordt tijd dat we onszelf gaan belonen in de competitie'

Ajax werd al vier jaar geen kampioen van Nederland. In het seizoen 2013/2014 gebeurde dat voor het laatst. Sindsdien ging de schaal drie keer naar PSV (2014/2015, 2015/2016 en dus 2017/2018) en Feyenoord (2016/2017).

"Het wordt tijd dat we onszelf gaan belonen in de competitie. Iedereen moet de uitschakeling tegen Tottenham op zijn eigen manier gaan verwerken. Dat zal één of twee dagen duren. Maar we moeten er zondag weer staan. Daar is iedereen zich goed van bewust", aldus Daley Blind.

"We zeiden in de kleedkamer tegen elkaar dat we nog twee finales spelen. Die moeten we winnen. Anders gaat het seizoen als een nachtkaars uit. En dat mag niet gebeuren. Dat zou zonde zijn", besloot Joël Veltman.

Ajax neemt het naast nummer vijf FC Utrecht nog op tegen nummer zestien De Graafschap (uit op 15 mei). PSV treft nog nummer vier AZ (uit op zondag) en nummer zes Heracles Almelo (thuis op 15 mei).

