De spelers van Ajax zijn uitermate teleurgesteld na de late uitschakeling van woensdag door Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League (2-3), maar ze verwachten dat ook snel de trots zal overheersen over de imposante reeks die dit seizoen is neergezet in het miljoenenbal.

"Ik denk dat iedereen ervan heeft genoten dat er weer eens een keer een club was buiten de Europese elite die ver kwam in de Champions League. En ook nog eens met mooi voetbal. Het was een soort sprookje, maar dan met een heel slecht einde", zei Frenkie de Jong.

"We hebben de wereld versteld doen staan", voegde rechtsback Noussair Mazraoui toe. "Iedereen schreef en sprak over ons. Dat is supermooi. We mogen supertrots op elkaar zijn. Dat is op dit moment pijnlijk om te roepen, maar dat besef komt later wel."

Ajax leek woensdag in de Johan Cruijff ArenA hard op weg naar de finale. De Amsterdammers wonnen vorige week de heenwedstrijd in Londen al met 0-1 en leidden in de return in eigen huis halverwege ook nog eens comfortabel met 2-0 door doelpunten van Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech.

Na rust gaf Ajax het compleet weg. Lucas Moura, de laatste weken de vervanger van de langdurig geblesseerde sterspeler Harry Kane, maakte al heel snel de 2-1 en de 2-2 en zorgde bovendien diep in de blessuretijd ook nog eens voor de allesbeslissende 2-3.

'Ik hoop dat veel jongens nog een keer een kans als deze krijgen'

Ajax liep zodoende op bizarre wijze de eerste finaleplaats sinds 23 jaar mis in de Champions League. De hoofdstedelingen stonden in het seizoen 1995/1996 voor het laatst in de eindstrijd van het miljoenenbal en verloren destijds na strafschoppen van Juventus.

"Ik hoop voor veel jongens dat ze nog een keer een kans als deze krijgen, maar voor velen geldt dat waarschijnlijk niet. Een halve finale Champions League is maar voor weinigen weggelegd", verzuchtte Joël Veltman, die meteen na de 2-2 inviel voor Lasse Schöne.

Ajax overtuigde dit seizoen in de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag overleefde relatief eenvoudig de voorrondes, hield gelijke tred met Bayern München in de groepsfase en stuntte tegen Real Madrid en Juventus in de knock-outfase.

"Als je kijkt waar we vandaan komen ... Ik krijg er kippenvel van terwijl ik dit vertel. Vanuit de tweede voorronde tegen Sturm Graz. Het is een geweldige en onvergetelijke campagne geweest. Maar het doet nu nog even erg veel pijn", aldus De Ligt.

'Dat is een beetje het mechanisme in het voetbal'

Het is aannemelijk dat Ajax volgend seizoen weer van nul af aan moet beginnen met een leeggeroofde selectie. De Jong vertrekt komende zomer naar FC Barcelona en ook onder anderen De Ligt, Ziyech, Donny van de Beek en David Neres kiezen wellicht voor een nieuwe uitdaging.

"We hebben een heel talentvol team met heel veel kwaliteiten. Je weet niet wat hiervan overblijft. Ajax heeft een heel goede filosofie. Dat moeten ze echt zo blijven houden. Dan kunnen er in de toekomst weer mooie dingen ontstaan", meent De Jong.

"Dat is een beetje het mechanisme in het voetbal", is De Ligt nuchter. "AS Monaco had daar ook last van toen ze een paar jaar geleden zo goed presteerden in de Champions League. We zullen zien wat er allemaal gaat gebeuren. We moeten eerst dit seizoen maar eens afmaken."

Ajax heeft al een prijs op zak en kan daar nog één aan toevoegen. De club pakte zondag de TOTO KNVB Beker (0-4-zege op Willem II) en is ook dicht bij het veroveren van de landstitel (normaal gesproken volstaan zeges op FC Utrecht en De Graafschap).

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League