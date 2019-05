Tijdens de halve finale van de Champions League en na de uitschakeling van Ajax was het op diverse plekken in Amsterdam onrustig. De politie verrichtte gedurende de avond in totaal zo'n dertig aanhoudingen.

De Mobiele Eenheid kwam onder meer in actie bij ingang Zuid H van de Johan Cruijff ArenA. Daar probeerden Ajax-supporters via een toegangsdeur het stadion binnen te dringen.

Volgens Het Parool werd een bezoeker van een café in de Ferdinand Bolstraat door andere bezoekers knock-out geslagen toen hij juichte voor een doelpunt van Tottenham Hotspur. Drie Ajax-fans gaven de man meerdere klappen op zijn hoofd. De daders zijn gevlucht. De politie heeft beelden van het incident veiliggesteld.

Over het algemeen verliep de avond in Amsterdam volgens de politie "tamelijk rustig". Veel fans van Ajax gingen vrij snel na het slotsignaal naar huis. Een groep fans van Tottenham Hotspur bleef wel feestvieren.

De Mobiele Eenheid trad preventief op rond de Dam

De bomvolle cafés aan het Leidseplein liepen snel leeg. De Mobiele Eenheid trad volgens de politie preventief op, toen supporters van Ajax en Tottenham elkaar probeerden op te zoeken rond de Dam.

Rond middernacht werd het weer rustig, toen de Ajax-aanhang was weggeleid. De Britse supporters bleven feestend achter op de Dam.

Veel Ajax-supporters wilden al feest gaan vieren

Het feest in Amsterdam stond op het punt los te barsten toen Ajax op het allerlaatste moment toch werd verslagen door Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. De verslagenheid is groot bij de voetbalfans.

Enige honderden Britten hadden de wedstrijd in cafés in de Amsterdamse binnenstad gevolgd. Na het eindsignaal in de ArenA gingen ze de straat op en vierden feest bij onder meer het monument op de Dam.

Sommige Ajax-fans gingen mee in de feestvreugde van de fans van Tottenham die op straat hun overwinning vierden. Zij zwaaiden met een Amsterdamse vlag en staken fakkels en vuurwerk af.