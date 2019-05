Daley Blind baalt stevig na het mislopen van de Champions League-finale met Ajax. De Amsterdammers werden woensdag tegen Tottenham Hotspur door een doelpunt diep in blessuretijd uitgeschakeld in de halve eindstrijd.

"Wat moet ik ervan zeggen. Het is verschrikkelijk", treurde Blind na afloop van de return tegen de 'Spurs' bij Ziggo Sport. "De manier waarop het gebeurt. We waren zo dichtbij. Het is een dreun van jewelste."

Ajax verloor de return in de Johan Cruijff ArenA met 2-3 door een treffer van Lucas Moura in de slotseconde. Bij rust stond de ploeg van coach Erik ten Hag nog met 2-0 voor door doelpunten van Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech, maar in de tweede helft kwam Tottenham via twee goals van Lucas Moura snel op 2-2.

"We waren goed op weg", stelde een zichtbaar geëmotioneerde Blind. "Als we tien seconden langer hadden gespeeld, hadden we het gered. Dit doet zo veel pijn. Dit is een droom die uiteenspat."

'Het is verschrikkelijk op dit moment'

De verdediger kwam woorden tekort na de dramatische uitschakeling van zijn ploeg. "Het geloof was er bij iedereen, maar ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Het is verschrikkelijk op dit moment en ik vind het moeilijk om hier te staan."

"Zoals je gisteren ook zag: in voetbal is niets zeker", verwees Blind naar de wedstrijd tussen Liverpool en FC Barcelona. "We hebben ons niet rijk gerekend in de rust."

Liverpool plaatste zich dinsdag eveneens op bizarre wijze voor de finale van de Champions League. 'The Reds' stuntten mede dankzij twee goals van Georginio Wijnaldum met een 4-0-zege op FC Barcelona en poetsten zo een 3-0-nederlaag uit de eerste wedstrijd weg.

Ondanks de teleurstelling keek Blind wel vooruit naar de wedstrijd van zondag tegen FC Utrecht. "Het is tijd om ons te belonen in de competitie, wat voor domper dit ook is. Maar het is een feit dat we hier zondag weer moeten staan", besefte hij.

