Ajax is woensdag op bizarre wijze de finale van de Champions League misgelopen. De Amsterdammers verloren na een bloedstollend gevecht de return tegen Tottenham Hotspur in de Johan Cruijff ArenA met 2-3 door een doelpunt diep in de blessuretijd van de tweede helft.

Halverwege was er nog niks aan de hand voor Ajax. De ploeg van Erik ten Hag stond op een comfortabele 2-0-voorsprong door doelpunten van Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech, maar na rust ging het volkomen mis door een hattrick van Lucas Moura.

Tottenham maakte zodoende de 0-1-nederlaag van vorige week goed en neemt het op zaterdag 1 juni in Madrid op tegen Liverpool. De 'Reds' zorgden dinsdag voor een enorme sensatie door in de andere halve finale een 0-3-achterstand ongedaan te maken tegen FC Barcelona: 4-0.

In het seizoen 1995/1996 stond Ajax voor het laatst in de finale van de Champions League. De ploeg van de toenmalige trainer Louis van Gaal verloor destijds als titelverdediger na strafschoppen van Juventus.

Dit seizoen is Ajax nog wel in de race voor twee prijzen. De hoofdstedelingen pakten zondag al de TOTO KNVB-beker (0-4-zege op Willem II) en zijn ook dicht bij het veroveren van de landstitel (normaal gesproken volstaan zeges op FC Utrecht en De Graafschap).

Ajax krijgt vlak voor aftrap tegenvaller te verwerken

Ajax kreeg vlak voor de return nog een flinke tegenvaller te verwerken. David Neres, die al een klein vraagteken was vanwege klachten die hij had overgehouden aan de bekerfinale, haakte alsnog af in de warming-up en werd in de basis vervangen door Kasper Dolberg.

Ten Hag moest daardoor zijn speelwijze enigszins aanpassen - Dolberg ging in de spits spelen en Dusan Tadic verhuisde naar de linkerkant - maar dat zorgde er niet voor dat Ajax de mindere was van Tottenham.

Integendeel, Ajax vloog uit de startblokken. De thuisclub kreeg binnen vijf minuten al een aantal kansjes en nam daarna zelfs de leiding. De Ligt won bij een hoekschop van Lasse Schöne het kopduel van Delle Alli en kopte de bal achter de kansloze Hugo Lloris.

Tottenham moest daardoor al helemaal komen. De bezoekers waren ook al snel een paar keer dicht bij de 1-1. De van een schorsing teruggekeerde Son Heung-min trof met een voorzet de paal en schoot niet veel later na een snelle uitbraak te slap binnen.

Ajax had het een tijdje moeilijk, maar richtte zich na een half uur spelen weer op. Dat resulteerde ook vrijwel meteen in de 2-0. Nadat Tadic in kansrijke positie voorlangs schoot, was het Ziyech die op aangeven van Tadic de bal zeer fraai in het doel krulde.

Tottenham moet liefst drie keer scoren

Tottenham moest daardoor liefst drie keer scoren om door te gaan. Manager Mauricio Pochettino bracht in de rust aanvaller Fernando Llorente voor verdedigende middenvelder Victor Wanyama en zorgde er zo voor dat in de tweede helft de wedstrijd volledig kantelde.

Binnen een kwartier stond het namelijk alweer 2-2 door twee doelpunten van Moura. De aanvaller was eerst het eindstation van een razendsnelle counter en profiteerde daarna van geklungel van Onana - die eerst nog wel goed redde op een inzet van Llorente - en Schöne.

Ajax was nu opeens dicht bij uitschakeling. Ten Hag greep dan ook in en haalde Schöne naar de kant ten faveure van Joël Veltman en even later Dolberg, die zwak speelde en licht werd uitgefloten, ten faveure van Daley Sinkgraven.

Daardoor kreeg Ajax meer controle en hing de 3-2 eerder in de lucht dan de 2-3. Ziyech (schot rakelings naast) en Nicolás Tagliafico (bal tegen zijn scheenbeen in plaats van op de voet) hadden die op hun schoen, maar zij hadden pech in de afronding.

Een waanzinnig spannende slotfase volgde. Er leek niet meer gescoord te worden doordat Ziyech de paal en Jan Vertonghen de lat raakte, maar in de vierde minuut van de extra tijd was Moura verantwoordelijk voor een nieuw mirakel in de Champions League.

