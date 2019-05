Aad de Mos denkt dat Ajax het woensdagavond ondanks de 0-1-zege in het heenduel heel zwaar krijgt tegen Tottenham Hotspur, maar zich toch voor de Champions League-finale plaatst.

"Tottenham heeft niets te verliezen, zal vanaf minuut één gaan aanvallen en de lijn doortrekken waarmee ze eindigden in Londen. Ze gooien de beuk erin en zetten Ajax onder druk. Ajax moet in het eerste half uur absoluut geen goal tegen krijgen", zegt de voormalige Ajax-coach tegen NUsport.

"Ajax moet iedere countermogelijkheid benutten met het aanvallende vermogen. Ze moeten zich niet terugtrekken, want dat kunnen ze niet. Dat is vragen om ellende. Ze moeten gewoon het spel spelen dat ze altijd doen. Ik denk dat het een zeer moeizaam 1-1-gelijkspel wordt."

De situatie van Ajax doet de 72-jarige De Mos denken aan een wedstrijd die hij als trainer van de Amsterdammers beleefde. "Het is een heel moeilijke situatie, omdat ze nu favoriet zijn. Ze spelen de tweede wedstrijd thuis en dat brengt een enorme druk met zich mee", aldus de Hagenaar.

"Ik heb dat zelf meegemaakt tegen Celtic in 1982. We hadden een geweldige ploeg met Johan Cruijff, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Gerald Vanenburg, Sören Lerby... Uit werd het 2-2, maar thuis gingen we er vlak voor tijd met 1-2 af."

'Son is plaaggeest voor hele verdediging'

Tottenham-manager Mauricio Pochettino kan in de Johan Cruijff ArenA weer beschikken over Son Heung-min - de Zuid-Koreaan zat vorige week bij het duel in Londen een schorsing uit - en dat is een groot nadeel voor Ajax, denkt De Mos.

"Met Son heeft Tottenham een aanspeelpunt die links en rechts de hoeken in gaat. Op die manier is hij een plaaggeest voor de hele verdediging", verwacht de trainer die in 1988 de Europa Cup II won met KV Mechelen.

"Eerder dit seizoen had het Nederlands elftal daar tegen Duitsland ook moeite mee, want Leroy Sané en Serge Gnabry deden toen hetzelfde, en Liverpool deed het dinsdag tegen Barcelona ook."

'Barcelona bewees dat je het met negen man niet redt'

Liverpool bereikte dinsdag al de Champions League-finale dankzij een historische 4-0-zege op FC Barcelona. De Mos zag dat Lionel Messi en Luis Suárez namens de Spaanse topclub nauwelijks verdedigden en waarschuwt dat de Ajax-aanvallers niet dezelfde fout moeten maken, al is hij daar niet bang voor.

"Er is maar weer bewezen dat je niet kunt winnen als je maar met negen man verdedigt, maar Ajax heeft daar geen moeite mee. David Neres en Hakim Ziyech zijn daarin echt verbeterd", oordeelt de oud-trainer van verder onder meer Anderlecht, PSV en Vitesse, die Liverpool de minst gunstige tegenstander vindt in een eventuele finale voor Ajax.

"Liverpool is echt een vechtmachine. In de finale hebben ze Mohamed Salah en Roberto Firmino terug. Ze kunnen vechten, al kan Ajax dat ook. Je bent tegenwoordig pas een topteam als je alle facetten beheerst."

Ajax-Tottenham Hotspur begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych. De Champions League-finale is op zaterdag 1 juni in Madrid.