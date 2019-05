Luis Suárez beseft dat de historische 4-0-nederlaag met FC Barcelona bij Liverpool veel zal losmaken. De Spaanse topclub slaagde er opnieuw niet in om de Champions League-finale te halen.

"We moeten ons voorbereiden op alle kritiek die nu zal komen. We zijn zelf ook heel teleurgesteld, dit doet echt pijn. Bij het vierde doelpunt zagen we er echt uit als een stel schooljongens", zei Suárez na de wedstrijd op Anfield.

De aanvaller, die de hele wedstrijd werd uitgejouwd door de supporters van zijn voormalige club Liverpool, vond niet dat het verspelen van de 3-0-overwinning uit de heenwedstrijd was toe te schrijven aan trainer Ernesto Valverde.

"Wij zijn degenen die het op het veld moeten doen. De coach gebruikte dezelfde tactiek als in de eerste wedstrijd. We moeten ons verontschuldigen voor onze instelling en alles wat we hebben laten zien."

'Veel om over na te denken'

Suarez en Barcelona maakten vorig jaar iets soortgelijks mee in de Champions League. Destijds werd de club ondanks een 4-1-thuiszege uitgeschakeld door AS Roma, dat de return in Italië met 3-0 won.

"We moeten in de spiegel kijken, want dit is al de tweede keer dat het ons overkomt", aldus Suárez. "Dit mag ons niet twee jaar op rij overkomen. Er zijn veel dingen waar we over na moeten denken."

Georginio Wijnaldum speelde een hoofdrol in de 4-0-overwinning van Liverpool op Barcelona, want de Oranje-international scoorde twee keer. De andere twee doelpunten werden gemaakt door Divock Origi.

Ondanks het debacle op Anfield kan Barcelona het seizoen afsluiten met drie prijzen. De Catalanen zijn al kampioen, veroverden begin dit seizoen de Spaanse supercup en staan later deze maand in de finale van de Copa del Rey.