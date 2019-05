Een dag na de historische 4-0-zege van Liverpool op FC Barcelona in de halve finale van de Champions League zijn de Engelse kranten lyrisch over de ploeg van Jürgen Klopp. De Spaanse pers is niet mild voor Barcelona.

"Waar staat deze wedstrijd in het rijtje van ongelooflijke avonden op Anfield? Deze wedstrijd moet haast wel bovenaan staan, gezien het spel van Liverpool, de belangen die op het spel stonden en het overweldigende gevoel", probeert The Guardian de prestatie in perspectief te plaatsen.

"Hoewel dit stadion in de loop der jaren van alles heeft gezien, heeft Liverpool nooit iets spectaculairders voor elkaar gekregen. Het was buitengewoon. Het is een van de grootste comebacks ooit in de Champions League en een herinnering aan de grootsheid van het voetbal, met zijn vermogen tot verrassende verhaallijnen."

The Telegraph vergelijkt de sensatie - Liverpool maakte de 3-0-nederlaag uit het heenduel goed - met de Champions League-finale van 2005, toen 'The Reds' tegen AC Milan eveneens terugkwamen van een 3-0-achterstand en na strafschoppen wonnen.

"De geschiedenis van deze grote club in het Europese voetbal zal waarschijnlijk nooit meer hetzelfde zijn. Liverpool dacht het boek over comebacks in de Champions League na de finale van veertien jaar geleden in Istanboel al geschreven te hebben", aldus de krant, die de impact van de prestatie zag in de manier waarop Barcelona-vedette Lionel Messi het veld verliet.

"Na de wedstrijd liep Messi, de beste speler van de wereld, verslagen de spelerstunnel in als een man met een verwilderde blik in zijn ogen."

'Omschrijven als overtuigend is te simplistisch'

Ook The Independent komt woorden tekort om de prestatie van Liverpool op Anfield te beschrijven. De ploeg van manager Jürgen Klopp leidde halverwege met 1-0 en nam in de spectaculaire tweede helft mede dankzij twee goals van Georginio Wijnaldum verder afstand.

"Dit onstuitbare Liverpool blijft de logica maar tarten. Een ramp aan de ene kant, een voetbalwonder aan de andere. Er zijn geen andere manieren om dit te beschrijven en het is amper te bevatten. Zelfs voor een stadion als Anfield, dat al zo veel heeft meegemaakt", is er te lezen.

"Dit was een verhaal dat wordt gekenmerkt door overtuiging, maar die omschrijving is te simplistisch. De prestatie van Liverpool is té speciaal."

'Weer een nachtmerrie voor Barcelona'

De Spaanse media zijn hard voor Barcelona, dat vorig jaar op een vergelijkbare manier werd uitgeschakeld. Destijds werd in de kwartfinale met 3-0 verloren van AS Roma nadat de thuiswedstrijd nog met 4-1 was gewonnen.

"De geschiedenis van Rome werd herhaald en opnieuw blijft Barcelona achter zonder Champions League-finale. Liverpool was superieur tegen een overweldigd Barça, dat een van de grootste vernederingen in de historie meemaakte", schrijft El Mundo Deportivo. "Ondanks de waarschuwing van vorig jaar ging het opnieuw mis. Twee doelpunten van Divock Origi en twee van Georginio Wijnaldum zorgden voor het 'rode' wonder en maakten de droom van Barcelona tot een nieuwe nachtmerrie."

Sportkrant Marca wijst vooral naar coach Ernesto Valverde en Messi. "Er is historisch gefaald, te beginnen door de coach, die niet in staat was om tegengif te vinden tegen Liverpool. En Messi was onzichtbaar toen hij zijn kameraden moest redden. Er is geen voetballer als hij, maar hij staat weer zonder die mooie en door hem beloofde beker."

Ook El País oordeelt hard. "Barcelona heeft geen remedie in Europa. Een dramatisch team leed een van de meest vernederende nederlagen."

Liverpool staat op 1 juni in de finale tegenover Ajax of Tottenham Hotspur, die elkaar woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA treffen. Ajax won de heenwedstrijd met 0-1.