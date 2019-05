Ajax-Tottenham Hotspur ·

35' GOAL AJAX! 2-0



Ajax komt er razendsnel uit in de tegenstoot en is dodelijk! Dusan Tadic wordt weggestuurd over de linkerflank, behoudt het overzicht en legt keurig af op Hakim Ziyech. Die bedenkt zich niet en veegt de bal prachtig in de verre hoek. Ajax staat met anderhalf been in Madrid, Tottenham moet er nu drie maken om de Amsterdammers nog uit de finale te houden.