Ajax-Tottenham Hotspur ·

Ten Hag: 'Dit is wreed'

"Het is moeilijk op dit moment. We waren zo dichtbij en hadden het verdiend, maar ja, die laatste seconde...", reageert Ajax-trainer Erik ten Hag bij Ziggo Sport. "Ik heb het in de rust gezegd, het was nog niet voorbij, dat zag je aan hun houding. Zij gingen opportunistischer spelen, maar daardoor kregen wij ook nog kansen. Die bal op de paal is daar een voorbeeld van. Je kunt van alles beschouwen, de details zijn op het allerhoogste niveau bepalend. Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld, met wat mindere momenten. We waren gevaarlijk in de tegenaanval en hebben gevochten als leeuwen. Het is ongelooflijk zuur dat-ie dan aan de andere kant in de laatste seconde binnenvalt. Dit is zo wreed, het is lastig om de goede woorden te vinden. We moeten dit verwerken, dat zal niet vandaag zijn en ook niet morgen. Zondag moeten we er weer staan, dan hebben we alle energie nodig om het seizoen toch goed af te sluiten."