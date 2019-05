Ajax met Dolberg begonnen aan CL-kraker tegen 'Spurs'

Ajax is woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA begonnen aan de cruciale return in de halve finales van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Volg in dit liveblog alles in aanloop naar de wedstrijd.

Welkom in het liveblog van Ajax-Tottenham Hotspur! Wij (Patrick Moeke en Robbert van der Linde) houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond deze kraker.



Champions League:

Return halve finale



21.00 uur afgetrapt

Ajax-Tottenham (0-0) Wij (Patrick Moeke en Robbert van der Linde) houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond deze kraker. Ajax-Tottenham Hotspur · 5' GOAL Ajax! 1-0 Ajax-Tottenham Hotspur · 4' Daar is het eerste moment van grote opwinding. Een schot van Tadic vliegt via de hak van Vertonghen richting de verre hoek, maar Lloris duikt de bal prachtig uit zijn doel. Ajax-Tottenham Hotspur · Het afhaken van David Neres betekent volgens de statistiek niet meteen slecht nieuws voor Ajax. Met Kasper Dolberg in de basis won Ajax dit seizoen zestien van de achttien wedstrijden. Het enige duel dat verloren ging was de wedstrijd tegen Feyenoord (6-2). Ajax-Tottenham Hotspur · 3' Langdurig balbezit van Ajax eindigt uiteindelijk in een schietkans voor Ziyech, maar de spelmaker ziet zijn schot geblokt worden. Ajax-Tottenham Hotspur · 2' Beide ploegen proberen de ander zo snel mogelijk onder druk te zetten, zo is te zien in de eerste minuten. Onana heeft wel al twee keer met een lange trap de bal weggegeven. Ajax-Tottenham Hotspur · 1' De bal rolt in Amsterdam! Wie wordt de tegenstander van Liverpool op 1 juni in het Wanda Metropolitano: Ajax of Tottenham Hotspur? Over een kleine twee uur (hopelijk) weten we het! Ajax-Tottenham Hotspur · De spelers van Ajax en Tottenham Hotspur betreden het veld. De belangrijkste wedstrijd aller tijden in de ArenA staat op het punt van beginnen. Ajax-Tottenham Hotspur · David Neres kan toch niet spelen! De Braziliaan haakt af tijdens de warming-up. Kasper Dolberg begint nu in de punt van de aanval, Dusan Tadic verhuist naar de linkerflank. Neres neemt ook niet plaats op de bank en zal dus sowieso niet spelen vanavond. Ajax-Tottenham Hotspur · Ajax-Tottenham Hotspur · When the going gets tough, the tough get going. Donny van de Beek scoorde in zijn laatste twee Champions League-wedstrijd op rij, waaronder vorige week in Londen. Kan de dynamische middenvelder daar vanavond weer een treffer aan toevoegen? Ajax-Tottenham Hotspur · Ajax-Tottenham Hotspur · Daley Blind test tijdens de warming-up of hij met zijn mindere rechterbeen ook een succesvolle crosspass kan afleveren. Ajax-Tottenham Hotspur · Tottenham Hotspur is bezig aan een dramatische uitreeks. De 'Spurs' verloren negen van de laatste tien uitduels in alle competities. De enige uitzondering op die regel was de gewonnen wedstrijd bij Borussia Dortmund (0-1) in de achtste finale van de Champions League. Ajax-Tottenham Hotspur · Ten Hag: 'Zijn voorbereid op alle scenario's'

"Ik denk dat ze de juiste spanning hebben. Er is genoeg ontspanning, maar ook voldoende geladenheid. We zijn er klaar voor, hebben ons uistekend voorbereid", aldus Ajax-trainer Erik ten Hag bij Ziggo Sport. "We weten hoe goed we kunnen voetballen. Tegen deze tegenstander moet je goed anticiperen. We gaan de wedstrijd in alsof het 0-0 staat. We hebben al zo veel meegemaakt de afgelopen maanden, die ervaring nemen we mee om onverstoorbaar te zijn. Als Neres niet had kunnen spelen, had Dolberg gestart. Die kan met zijn snelheid heel goed de ruimtes achter een niet al te mobiel centrum goed bespelen. De scenario's zijn bekend, we kunnen snel schakelen. Het zijn ook intelligente gasten, die kunnen overal op reageren." Ajax-Tottenham Hotspur · Donny van de Beek en Daley Blind spelen vanavond hun 55e wedstrijd van het seizoen. De enige wedstrijd die Van de Beek niet in actie kwam, was in het bekerduel met Roda JC. Blind miste alleen de bekerwedstrijd tegen Te Werve. Ajax-Tottenham Hotspur · Kasper Dolberg deed voor de zekerheid het eerste gedeelte van de warming-up mee bij de basisploeg, omdat het nog niet zeker was of David Neres topfit aan de aftrap kon verschijnen. De Braziliaan kan echter zonder problemen voluit gaan, waardoor de Deen zich weer bij de reserves meldt. Ajax-Tottenham Hotspur · Ajax-Tottenham Hotspur · De Johan Cruijff ArenA stroomt vol, terwijl de spelers bezig zijn aan de warming-up. Nog een half uur tot de aftrap. Ajax-Tottenham Hotspur · Ajax-Tottenham Hotspur · NUsport-verslaggever Jeroen Bijma is er klaar voor. De Johan Cruijff ArenA stroomt langzaam vol. Ajax-Tottenham Hotspur · Ook burgemeester Femke Halsema is vanavond aanwezig in het stadion. Samen met hoofdofficier van justitie Nicole Zandee en politiechef van Amsterdam Frank Paauw bij de Johan Cruijff ArenA. Wij wensen Ajax veel succes! #burgemeesteramsterdam #ajax #amsterdam #championsleague #ajatot #femkehalsema #ucl Ajax-Tottenham Hotspur · Ajax-Tottenham Hotspur · Topoverleg voorafgaand de wedstrijd tussen technisch directeur Marc Overmars en trainer Erik ten Hag. Ajax-Tottenham Hotspur · Hoe gaat het eindigen vanavond? Ajax gaat door na 90 minuten

Wesley Sneijder is aanwezig in de Johan Cruijff ArenA en is niet te beroerd om wat advies uit te delen. "Ik zeg vooral tegen ze dat ze moeten genieten. Als je Real, Juventus en Bayern München kan verslaan, dan geeft dat natuurlijk veel vertrouwen", aldus de oud-middenvelder van Ajax voor de camera van Veronica. "Ze verdedigen een voorsprong, maar dat zegt niet alles. Ik ben zeker verrast, niemand had dit gedacht. Maar ze spelen aanvallend voetbal, met veel vertrouwen. We kunnen een stormloop van Tottenham verwachten, die gaan er vol op. Daar moet Ajax zich tegen wapenen door zich er onderuit te voetballen." Ajax-Tottenham Hotspur · Ajax-Tottenham Hotspur · Ajax-Tottenham Hotspur · Opstelling! Dit is de basiself van 'Spurs'. Manager Mauricio Pochettino kiest voor het 'powerduo' Victor Wanyama/Moussa Sissoko controlerend op het middenveld. Voorin keert zoals verwacht Son Heung-min terug.



Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Wanyama, Sissoko; Lucas Moura, Alli, Eriksen; Son. Ajax-Tottenham Hotspur · Ajax-Tottenham Hotspur · Ajax-Tottenham Hotspur · Opstelling! Ajax speelt in de gebruikelijke Europese opstelling. Noussair Mazraoui krijgt als rechtsback dus de voorkeur boven Joël Veltman, Lasse Schöne keert terug op het middenveld en voorin is David Neres fit genoeg om te starten.



Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, Van de Beek, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres. Ajax-Tottenham Hotspur · Het is prachtig weer boven de Johan Cruijff ArenA. Kunnen we over een uur of drie ook zeggen dat het zonnetje is blijven schijnen voor Ajax? Ajax-Tottenham Hotspur · Ajax-Tottenham Hotspur · Ajax-Tottenham Hotspur · Ajax-Tottenham Hotspur · Ajax-Tottenham Hotspur · De shirts van beide ploegen hangen al klaar. 'Spurs' speelt vanavond in het turquoise, met donkerblauwe mouwen. Ajax-Tottenham Hotspur · Ajax-Tottenham Hotspur · Volgens De Telegraaf krijgt Noussair Mazraoui de voorkeur boven Joël Veltman als rechtsback. Dat zou ook betekenen dat Lasse Schöne zijn plek op het middenveld terugkrijgt. Ajax-Tottenham Hotspur · Op de Dam vliegt het bier inmiddels door de lucht. Ajax-Tottenham Hotspur · Ajax-Tottenham Hotspur · Vooruitblik CL: 'Alle reden om te verwachten dat Ajax de finale haalt' Ajax-Tottenham Hotspur · Niet alleen de fans, ook journalisten staan in de rij om het stadion in te gaan.