Liverpool-manager Jürgen Klopp komt woorden tekort om de prestatie van zijn ploeg tegen FC Barcelona in de Champions League te beschrijven. 'The Reds' plaatsten zich dinsdag in een krankzinnige wedstrijd voor de finale.

Op eigen veld moest Liverpool de 3-0-nederlaag uit de heenwedstrijd wegpoetsen en dat deed het door met 4-0 te winnen. Invaller Georginio Wijnaldum speelde met twee doelpunten een hoofdrol.

"Dit is gewoon te veel voor me, echt overweldigend. Ik heb in mijn leven heel veel voetbal gezien, maar ik kan me niet één wedstrijd als deze herinneren", zei een lyrische Klopp na de sensatie op Anfield.

"Winnen op zich is al moeilijk, maar winnen zonder tegendoelpunt... Geen idee hoe mijn spelers dat voor elkaar hebben gekregen. Ik zag James Milner huilen op het veld. Het betekent echt heel veel voor ons."

'Zei dat ik er niet echt in geloofde'

De 51-jarige Klopp, die het in de return ook nog eens moest stellen zonder de belangrijke aanvallers Mohammed Salah en Roberto Firmino, constateerde dat hij zijn ploeg op de juiste manier op scherp had gezet.

"Ik zei vooraf tegen mijn spelers dat ik eigenlijk niet echt in een stunt geloofde, maar dat ik voor hen een uitzondering maakte", aldus de oud-coach van Borussia Dortmund.

"Er zijn belangrijkere dingen in de wereld, maar deze atmosfeer is echt heel speciaal. Het is inmiddels al laat en waarschijnlijk liggen veel kinderen al in bed. Mijn spelers zijn giganten. Ongelooflijk. Ik heb er geen andere woorden voor."

Liverpool staat op zaterdag 1 juni in de finale tegen Ajax of Tottenham Hotspur, die elkaar woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA treffen. Het eerste duel werd met 0-1 gewonnen door Ajax.