Het mislopen van de Champions League-finale met FC Barcelona is als een mokerslag aangekomen bij Sergio Busquets. De middenvelder verontschuldigt zich bij de fans van zijn club nadat de return in de halve eindstrijd tegen Liverpool dinsdag met 4-0 werd verloren op Anfield.

Barcelona had vorige week in het eigen Camp Nou met 3-0 gewonnen en leek dus al met anderhalf been in de finale te staan, maar twee treffers van zowel Georginio Wijnaldum als Divock Origi deden de Spaanse kampioen alsnog de das om.

"Liverpool was beter vandaag", gaf een aangeslagen Busquets toe. "Ze zetten ons volledig onder druk en daar hadden wij geen antwoord op. Ik vraag onze supporters om vergeving, want vorig jaar overkwam ons in Rome hetzelfde."

Busquets doelde daarmee op de uitschakeling van vorig jaar in de kwartfinale tegen AS Roma, toen na een 4-1-thuiszege de return in Italië met 3-0 werd verloren. Net als destijds liet Barcelona zich dinsdagavond door Liverpool volledig afbluffen.

"We deden er alles aan om de tweede ballen te veroveren en een uitdoelpunt te maken, maar het lukte simpelweg niet", concludeerde Busquets. "Als we hadden gescoord, zou alles anders zijn geweest. Die kansen hebben we zeker wel gehad."

Valverde: 'Dit is een vreselijk resultaat'

Trainer Ernesto Valverde maakte zich bij de 1-0-achterstand bij rust nog niet al te veel zorgen, maar de goals van invaller Wijnaldum in de 54e en de 56e minuut brachten zijn ploeg aan het wankelen.

"Daar hadden we geen antwoord op, vooral omdat het onszelf maar niet lukte om te scoren. Ze walsten aan het begin van de tweede helft gewoon over ons heen."

"Dit is een vreselijk resultaat voor de ploeg en voor de fans", gaat Valverde verder. "Het is heel, heel ongelukkig, maar alle waardering voor Liverpool. Die vierde goal was voor ons de genadeslag, daar konden we niet op reageren."

Barcelona stond in 2015 voor het laatst in de finale. Daarin werd toen met 3-1 gewonnen van Juventus. De Catalanen wonnen de Champions League/Europa Cup I ook in 1992, 2006, 2009 en 2011.