Georginio Wijnaldum kwam dinsdagavond woorden tekort om de bizarre comeback van Liverpool in de halve finales van de Champions League te beschrijven. 'The Reds' wonnen mede dankzij twee goals van de uitblinkende middenvelder met 4-0 van FC Barcelona en dat was precies genoeg om de eindstrijd te bereiken.

"We geloofden er vanaf het eerste moment in dat we met 4-0 konden winnen", zei een euforische Wijnaldum in een eerste reactie op Anfield. "Mensen van buitenaf dachten niet dat dit mogelijk was, maar wij wel."

Wijnaldum begon op de bank en leek geen belangrijke rol te krijgen in de return, maar was uiteindelijk goud waard voor Liverpool. De Oranje-international kwam halverwege het veld in voor de geblesseerde linksback Andrew Robertson en luisterde zijn invalbeurt op door in de 54e én 56e minuut te scoren.

Door een fraai doelpunt van Divock Origi in de 79e minuut - de Belgische spits had na zeven minuten ook al voor de openingstreffer gezorgd - was de stunt van Liverpool voor eigen publiek compleet.

"Ik was voor de wedstrijd heel boos op de manager (Jürgen Klopp, red.) dat ik op de bank begon", bekende Wijnaldum, die vorige week nog met Liverpool met 3-0 verloor bij Barcelona in Camp Nou. "Dit is ongelooflijk en emotioneel. We hebben weer laten zien dat in het voetbal alles mogelijk is."

'We wilden het doen voor de geblesseerde jongens'

De 28-jarige Wijnaldum schreef geschiedenis, want hij is de eerste speler ooit die als invaller twee keer weet te scoren in één halvefinaleduel in de Champions League. Hij is na Phillip Cocu - namens PSV tegen AC Milan in 2005 (3-1) - de tweede Nederlander die meerdere keren trefzeker is in een halve finale van het miljoenenbal.

De legendarische comeback is niet alleen door het scoreverloop en de goals van Wijnaldum bijzonder te noemen, maar vooral ook vanwege het feit dat Liverpool meerdere belangrijke spelers miste in de return. Zowel topscorer Mohamed Salah als Roberto Firmino zat geblesseerd op de tribune.

"We wilden vooral stunten voor de geblesseerde jongens", zei Origi, die net als Wijnaldum met twee treffers een cruciale bijdrage leverde aan de stunt. "We wisten dat het een speciale avond zou worden en we hebben er voor gevochten. Het is moeilijk om dit te beschrijven."

In de finale op zaterdag 1 juni neemt Liverpool het op tegen Ajax of Tottenham Hotspur. De Amsterdammers verdedigen woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA een 1-0-voorsprong tegen de Londenaren.