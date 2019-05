Liverpool heeft dinsdag op spectaculaire wijze de finale van de Champions League bereikt. Mede dankzij een geweldige invalbeurt van Georginio Wijnaldum, die net als Divock Origi twee keer scoorde, werd FC Barcelona op Anfield met 4-0 verslagen.

Liverpool poetste daarmee de 3-0-nederlaag van vorige week in Camp Nou volledig weg. Barcelona leek toen door een treffer van Luis Suárez en twee goals van Lionel Messi de finaleplaats al bijna veilig te stellen.

Wijnaldum begon in tegenstelling tot Virgil van Dijk op de bank, maar mocht aan het begin van de tweede helft invallen. Dat pakte geweldig uit met treffers in de 54e en 56e minuut. Origi had in de zevende minuut de score geopend en maakte er tien minuten voor tijd 4-0 van.

Liverpool speelt op 1 juni de finale in het Wanda Metropolitano in Madrid tegen Ajax of Tottenham Hotspur. De Amsterdammers verdedigen woensdag in de Johan Cruijff ArenA de 0-1-overwinning van vorige week in Londen.

De overwinning van Liverpool was extra knap, omdat de ploeg het moest stellen zonder topaanvallers Mohamed Salah en Roberto Firmino. Zij werden vervangen door Origi en Xherdan Shaqiri.

Liverpool stond ook vorig jaar in de finale van de Champions League. Toen was Real Madrid te sterk. Voor Barcelona is het na de uitschakeling van vorig jaar tegen AS Roma, toen in de kwartfinale een 4-1-thuiszege in de return (3-0) werd verspeeld, een nieuwe deceptie.

Origi doet Salah en Firmino vergeten

Liverpool koos meteen voor de aanval voor eigen publiek en zag die strijdwijze al vroeg beloond worden. Origi, die zaterdag met een late treffer tegen Newcastle United (2-3) Liverpools hoop op de titel in de Premier League levend hield, greep opnieuw zijn kans en opende in de zevende minuut de score.

De Belg stond op de goede plaats nadat een inzet van Jordan Henderson nog was gepareerd door doelman Marc-André ter Stegen, die zoals gebruikelijk de voorkeur kreeg boven Jasper Cillessen.

Liverpool kon het moordende tempo niet vasthouden en mocht Alisson dankbaar zijn dat de ploeg voor rust de gelijkmaker niet hoefde te incasseren. De Braziliaanse keeper tikte na een kwartier spelen een inzet van Messi over de lat en gooide zich in de blessuretijd van de eerste helft voor de bal toen Jordi Alba voor zijn neus opdook.

Invaller Wijnaldum geeft Liverpool nieuwe hoop

Pas toen Wijnaldum bij het ingaan van de tweede helft de aangeslagen Andrew Robertson mocht vervangen, kwam Barcelona echt in de problemen. De middenvelder stormde in de 54e minuut op het juiste moment naar voren bij een voorzet van Trent Alexander-Arnold en schoot de bal onder Ter Stegen door.

Nog voordat Barcelona van de schrik was bekomen, sloeg Wijnaldum opnieuw toe. Met een perfect getimede kopbal op een voorzet van Shaqiri zorgde de Oranje-international twee minuten na de 2-0 voor de 3-0, waardoor de stand over twee duels weer volledig in evenwicht was.

Barcelona moest met man en macht op zoek naar een uitgoal en kwam ook dicht bij een treffer. Messi, met twee doelpunten de hoofdrolspeler in het eerste duel, vond echter opnieuw Alisson op zijn weg.

Toch was het de thuisploeg die het krankzinnige duel uiteindelijk naar zich toetrok. Bij een slim genomen corner van Alexander-Arnold kon Origi van dichtbij Ter Stegen verschalken en zo Liverpool voor de negende keer in de historie naar de finale van het belangrijkste Europese clubtoernooi loodsen.

