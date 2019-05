Trainer Erik ten Hag en verdediger Daley Blind hebben benadrukt dat Ajax woensdag ook in de return tegen Tottenham Hotspur voor de overwinning gaat en dus niet verdedigender dan normaal zal spelen.

"We willen winnen en daar moeten we voor gaan. We gaan uit van onze eigen kracht en zullen de wedstrijd beschouwen alsof het nog 0-0 is", zei Ten Hag dinsdag op de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA.

"Mijn spelers hebben het vermogen om zich snel aan te passen. Die stap moeten we morgen ook weer zetten, en de ervaring van vorige week moeten we meenemen. We moeten weer een grens verleggen."

Ajax won vorige week in Londen met 0-1 door een doelpunt van Donny van de Beek. Hij bekroonde daarmee een sterk eerste half uur van de Amsterdammers, die Tottenham met aanvallend spel terugdrongen. Vooral na rust had Ajax het lastig, maar de ploeg van Ten Hag hield stand.

De coach heeft er vertrouwen in dat Ajax het in eigen huis kan afmaken. "We spelen in een volle ArenA, waar dit seizoen altijd een geweldige ambiance heeft geheerst. Dat zal helpen, al moeten we het vooral zelf doen, in onze eigen stijl."

Blind: 'Ons nog niet rijk rekenen'

Verdediger Blind sprak op de persconferentie woorden van gelijke strekking. "Dat we in tegenstelling tot de vorige rondes eerst uit spelen en daarna thuis, maakt het niet anders", zei de oud-speler van Manchester United.

"We moeten ons nog niet rijk rekenen, het wordt een pittige wedstrijd die we inderdaad moeten benaderen alsof het nog 0-0 is. We moeten agressief zijn, ons aanvallend laten zien en ontzettend scherp zijn. Het is zeker nog niet gespeeld."

Blind heeft vooral veel zin in de wedstrijd. "Zenuwachtig ben ik niet. Een beetje gezonde spanning is er wel, net als bij de eerdere wedstrijden, maar dat is goed. We hebben stuk voor stuk grote wedstrijden gespeeld, dus dit is niet heel anders."

Het is overigens nog niet zeker of David Neres in actie kan komen namens Ajax. De Braziliaanse aanvaller is niet helemaal fit.

Ajax-Tottenham Hotspur begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych. De andere halve finale gaat dinsdag op Anfield tussen Liverpool en FC Barcelona.