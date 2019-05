David Neres is niet helemaal fit in aanloop naar de return van Ajax woensdag thuis tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League. De aanvaller kan desondanks waarschijnlijk wel gewoon spelen.

"David heeft een klacht overgehouden aan de bekerfinale. Ik verwacht dat hij kan spelen, maar ik houd wel een slag om de arm", zei trainer Erik ten Hag dinsdag op zijn persconferentie.

Neres doet woensdagmiddag gewoon mee aan de afsluitende training op sportcomplex De Toekomst en pas na afloop van de sessie neemt de medische staf een definitief besluit over zijn inzetbaarheid.

De Braziliaans international viel afgelopen zondag in de met 0-4 gewonnen finale van de TOTO KNVB-beker tegen Willem II na een klein uur spelen in ten koste van Hakim Ziyech.

Neres is doorgaans in de Champions League-wedstrijden wel verzekerd van een basisplaats. Hij vormt dan meestal een voorhoede met Ziyech en Dusan Tadic, die in dat geval naar de spitspositie verhuist.

Ajax moet 1-0-voorsprong zien te verdedigen

Ten Hag beschikt verder over een fitte selectie. Hij kan alleen niet beschikken over de langdurig geblesseerde zomeraankoop Hassane Bandé.

Ajax-Tottenham Hotspur begint woensdag om 21.00 uur in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych.

De Amsterdammers moeten een 1-0-voorsprong zien te verdedigen om voor het eerst sinds 1996 weer eens de finale te bereiken van de Champions League.

De winnaar van het tweeluik neemt het in de finale op 1 juni in Madrid op tegen FC Barcelona of Liverpool. De Spanjaarden hebben de beste papieren, aangezien ze vorige week thuis met liefst 3-0 wonnen.