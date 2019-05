Ajax maakt statistisch gezien een heel grote kans om zich woensdag ten koste van Tottenham Hotspur voor het eerst sinds 1996 voor de finale van de Champions League te plaatsen.

Op basis van de historie in alle Europese clubcompetities is de kans 88 procent dat de Amsterdammers na de 0-1-uitzege van vorige week de eindstrijd van het miljoenenbal halen. Ter vergelijking: in de vorige rondes had Ajax na de eerste wedstrijd tegen Real Madrid slechts 6 procent kans en tegen Juventus 27 procent.

In 1996 slaagde Ajax er als titelhouder niet in om nogmaals te Champions League te winnen. De finale eindigde 1-1, waarna Juventus na strafschoppen te sterk was voor de ploeg van toenmalig Ajax-trainer Louis van Gaal.

De balans op eigen veld tegen Engelse ploegen spreekt eveneens in het voordeel van de ploeg van coach Erik ten Hag. In elf ontmoetingen met een club uit Engeland won Ajax zes keer, eindigde het twee keer gelijk en werd er drie keer verloren.

In oktober 2012 was Manchester City in de groepsfase van de Champions League de laatste Engelse club die in Amsterdam werd verslagen. Het werd toen 3-1 door doelpunten van Siem de Jong, Niklas Moisander en Christian Eriksen, die nu voor Tottenham uitkomt.

Tottenham sterk op Nederlandse bodem

Toch is Ajax gewaarschuwd, want Tottenham kent goede statistieken op Nederlandse bodem. Van de negen wedstrijden in ons land wonnen de 'Spurs' er vijf. Twee keer werd er gelijkgespeeld en eveneens twee keer reisde de club met een nederlaag terug naar Londen.

De laatste keer dat de Engelse topclub een Europees uitduel met een Nederlandse club winnend afsloot was in november 2008. Destijds werd het in de UEFA Cup 0-1 tegen NEC in Nijmegen door een treffer van middenvelder Jamie O'Hara.

Een opsteker voor Tottenham is dat manager Mauricio Pochettino weer kan beschikken over Son Heung-min. De Koreaan, na Harry Kane de meest trefzekere spelers van de 'Spurs' in de Champions League met vier goals, keert terug van een schorsing.

Ajax-Tottenham Hotspur begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych. De winnaar neemt het zaterdag 1 juni tegen Liverpool op in de Champions League-finale.

