Luis Suárez kijkt reikhalzend uit naar de return uit tegen zijn oude club Liverpool in de halve finales van de Champions League. De aanvaller van FC Barcelona gaat zich in tegenstelling tot vorige week inhouden als hij weet te scoren op Anfield.

"Mensen die iets van voetbal snappen, weten hoe belangrijk het doelpunt van vorige week voor me was", doelde hij maandag op een persconferentie op zijn eerste treffer van dit Champions League-seizoen.

"Ik heb alle respect voor Liverpool en de fans en ik wil dan ook sorry zeggen voor het juichen van vorige week. Het is duidelijk dat ik dat op Anfield niet ga doen."

Suárez maakte na dienstverbanden in Nederland bij FC Groningen en Ajax tussen 2011 en 2014 furore in het shirt van Liverpool. Hij maakte in 133 officiële wedstrijden liefst 82 doelputen, waarmee hij een transfer afdwong naar Barcelona.

"Liverpool heeft van mij de speler gemaakt die ik nu bij Barcelona ben. Mijn dochter is hier opgegroeid en zij kent nog alle supportersliedjes van de club uit haar hoofd", aldus de Uruguayaan, die niet verwacht dat hij uitgefloten wordt.

"Zij weten wat ik hier heb gepresteerd en hoe hard ik voor de club heb gewerkt. Ik denk dat er meer applaus dan gefluit zal zijn. Dat zou ik in elk geval mooi vinden."

'We moeten erg voorzichtig zijn'

Barcelona kan een plek in de finale nog nauwelijks ontgaan. De Catalanen wonnen de heenwedstrijd met liefst 3-0, maar toch is Suárez niet helemaal gerust op een goede afloop.

"We weten hoe lastig het is om in een stadion met zo veel historie te spelen. We nemen een goed resultaat mee uit de eerste wedstrijd, maar we moeten erg voorzichtig zijn."

"Ze zullen vanaf het eerste fluitsignaal met felheid en enthousiasme spelen. We zullen op onze hoede moeten zijn voor hun aanval, die zeer gevaarlijk kan zijn."

De return tussen Liverpool en FC Barcelona in de halve finales van de Champions League begint dinsdag om 21.00 uur op Anfield en staat onder leiding van scheidsrechter Cüneyt Çakir.

De winnaar van het tweeluik neemt het op 1 juni in de finale in Madrid op tegen Ajax of Tottenham Hotspur. De Amsterdammers verdedigen woensdag in die return een 1-0-voorsprong in de Johan Cruijff ArenA.

