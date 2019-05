FC Barcelona-coach Ernesto Valverde is er niet gerust op dat zijn ploeg zich zonder problemen plaatst voor de finale van de Champions League. De Catalanen verdedigen dinsdag tijdens de return op Anfield een 3-0-voorsprong tegen Liverpool.

"Het zou verkeerd zijn om alleen aan het resultaat van afgelopen week te denken", stelt Valverde maandag op de vooruitblikkende persconferentie. "We moeten deze wedstrijd ingaan alsof we een finale spelen. Het wordt lastig omdat de supporters zich achter hen zullen scharen."

Liverpool moet het dinsdag in ieder geval wel stellen zonder Mohamed Salah en Roberto Firmino. De Egyptenaar kampt met een hoofdblessure en de Braziliaan heeft last van een spierblessure. Desondanks vreest Valverde voor de aanval van 'The Reds'.

"Ze hebben snelle spelers, die ons soms in de problemen kunnen brengen", aldus de Spanjaard. "We willen het gevoel hebben dat we de wedstrijd controleren, maar ze zullen ongetwijfeld op de aanval spelen."

Liverpool thuis nog ongeslagen in CL en Premier League

Liverpool is dit seizoen op Anfield nog ongeslagen in zowel de Champions League als de Premier League. In de competitie leed de ploeg tot nu toe alleen een nederlaag in de uitwedstrijd tegen Manchester City (2-1).

"Ze kunnen ons verslaan", denkt Valverde. "Ze hebben dit seizoen pas één wedstrijd verloren in de Premier League en dat was bovendien een uitwedstrijd. We spelen tegen een ploeg met een fantastische strategie. Het zal geen relaxte wedstrijd worden voor ons."

Twee seizoenen geleden poetste Barcelona in de achtste finales van de Champions League een 4-0-nederlaag weg tegen Paris Saint-Germain. De kampioen van Spanje zorgde destijds voor een sensatie met een 6-1-zege in de return.

"Bij dat tweeluik dacht iedereen dat PSG door zou gaan als ze een uitdoelpunt zouden maken, maar Barcelona scoorde zes keer. Daarom is de wedstrijd vanaf de eerste minuut belangrijk."

Luis Suárez kwam van 2011 tot en met 2014 uit voor Liverpool. (Foto: Pro Shots)

Suárez keert terug bij oude club

Voor Luis Suárez wordt het een weerzien met het stadion, waarin hij van 2011 tot en met 2014 speelde voor Liverpool. Ook de Uruguayaan verwacht dat het publiek op Anfield de wedstrijd weleens kan beïnvloeden.

"We weten hoe lastig het is om in een stadion met zo veel historie te spelen", zegt Suárez. "We nemen een goed resultaat mee uit de eerste wedstrijd, maar we hebben een hoop respect voor Liverpool en we moeten erg voorzichtig zijn."

"Ze zullen vanaf het eerste fluitsignaal met felheid en enthousiasme spelen", vervolgt de aanvaller. "We zullen op onze hoede moeten zijn voor hun aanval, die zeer gevaarlijk kan zijn."

Suárez was tijdens zijn periode voor Liverpool goed voor 69 doelpunten in 110 competitieduels. Hij kijkt terug op een mooie periode bij de Engelse topclub. "Anfield blijft altijd speciaal. Het is erg leuk om hier terug te keren, want ik heb hier dankzij Liverpool een aantal schitterende momenten gekend."

De return tussen Liverpool en FC Barcelona in de halve finales van de Champions League begint dinsdag om 21.00 uur op Anfield en staat onder leiding van scheidsrechter Cüneyt Çakir.

